آلودگی هوای فارس همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، گردو غبار موجود در هوای استان فارس که از چند روز پیش شروع شده امروز (سه شنبه) نیز ادامه داشته به طوریکه تا ساعت هشت امروز میزان آلودگی هوای شیراز هشت برابر میزان استاندارد بوده و تا ساعت 10 این وضعیت به 10برابر بیشتر از حد مجاز افزایش داشته است.

نماینده مردم لار و خنج در مجلس و عضو کمیسیون بهداشت به خبرنگار مهر در شیراز گفت: در خصوص این آلودگی ها، تیمی تشکیل شده تا بررسی کند که در این ذرات گرد و غبار آلودگی مشکوکی دید می شود یا خیر و چنانچه وجود دارد این آلودگی ها به چه میزان است.

علی اصغر حسنی با اعلام اینکه چنانچه در این بررسی و آزمایشات چنین موضوعی ثابت شود می توان این گرد و غبار را کاری عمدی از سوی نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه دانست و افزود: در حال حاضر وضعیت مناطقی مثل آبادان و خرمشهر بسیار نامناسب بوده و چنانچه این وضعیت ادامه یابد باید به فکر راه چاره اساسی بود.

آمار موارد حاد تنفسی 70 درصد افزایش یافت/ پرواز بالگرد اورژانس ممکن نیست

همچنین رئیس مرکز اورژانس فارس نیز به خبرنگار مهر در شیراز گفت: بر اساس مقایسه های صورت گرفته آمار موارد حاد تنفسی که نیاز به خدمات اورژانس داشتند نسبت به مدت مشابه در روزهای پاک 70 درصد افزایش داشته است.

محمدجواد مرادیان با اشاره به اینکه در عین حال آماری مبنی بر بیماری قلبی گزارش نشده، افزود: بر همین اساس از شهروندان به ویژه کهنسالان و خردسالان تقاضا می شود از تردد غیر ضروری در سطح شهر بپرهیزند.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد میزان تاثیرگذاری ماسکهای معمولی که مورد استفاده شهروندان قرار می گیرد، گفت: این ماسکها بی تاثیر نیست اما در این گرد و غبار ذرات بسیار ریزی وجود دارد که از ماسکها نیز عبور می کند و سیستمهای دفاعی بدن نظیر موهای بینی نیز قادر به کنترل آنها نیست البته ماسکهای ویژه ای در این رابطه وجود دارند اما تنفس در آنها برای شهروندان کمی مشکل بوده و به خاطر هزینه زیاد و پوشیدن سخت آن، قابل استفاده برای عموم نیست و فقط افراد دارای مشکل حاد می توانند از این ماسکهای ویژه استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه به خاطر دید کمی که ناشی از این ذرات گرد و غبار در هوا ایجاد شده بالگرد اورژانس نیز تا بهتر شدن شرایط قادر به فعالیت نیست، افزود: دود خودروها می تواند با ذرات گرد و غبار واکنش شیمیایی انجام دهد و تاثیرات مخرب آلودگی ها را بیشتر کند از این رو از شهروندان تقاضا می شود که برای جلوگیری از افزایش آلودگی ها از تردد غیر ضروری با خودروی شخصی خودداری کنند.