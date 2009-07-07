به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن میگفت با اشاره به نتایج انتخابات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: نتایج بدست آمده یک فرصت برای بازسازی و نوسازی وحدت ملی است، بیگانگان بیهوده تلاش میکنند با تحریک برخی و با دور زدن نهادهای قانونی شکاف بین دولت و ملت را تدارک کنند.
وی تصریح کرد: برخی که تا دیروز اسلامیت نظام را از طریق اهانت به مقدسات نظام مورد تهدید قرار میدادند حالا با نفی رای اکثریت و قانونستیزی درصدد انحراف در جمهوریت نظام هستند.
دبیرکل حزب مؤتلفه با بیان اینکه یک عده فکر میکنند تمام ایران خود و دوستان خودشان هستند و برای غیر خود ارزشی قایل نیستند، آنها این انگاره را از طریق تهمت تقلب به نظام تبلیغ و ترویج میکنند و هیچ سندی هم برای این ادعا ندارند ابراز داشت: یک جریان قلابی روشنفکری در کشور شکل گرفته است که با پیوند با رسانههای بیگانه فکر میکند میتوانند مدیریت افکار عمومی جامعه را بعهده گیرد این جریان علیرغم اینکه مدعی خردورزی و احترام به خرد جمعی است، بدیهیترین آراء خرد جمعی که در صندوقهای رای به عنوان یک حقیقت تجلی یافته را انکار میکند.
حبیبی تاکید کرد: مردم در یک حضور 40 میلیون نفری در پای صندوقهای رای، عملا اعتماد خود را به نظام نشان دادهاند بیاییم این شیرینی را به تلخی بیدلیل تبدیل نکنیم و تسلیم رای مردم و موازین قانونی باشیم.
وی گفت: این جریان حریف خود را به دروغ و فریب و تقلب متهم میکند و وقتی در مقابل نقد رو در رو قرار میگیرد برمیآشوبد، این جریان باید به داوری مردم احترام بگذارد و خرد و نظر میلیونها نفر که بصورت رای در صندوقهای انتخابات ریخته شد را انکار نکند.
دبیرکل حزب مؤتلفه خطاب به دولتهای آمریکا و اروپا اظهار داشت: شما بیهوده تلاش میکنید در یک اختلاف خانوادگی انقلاب مداخله کنید اخطار رهبر معظم انقلاب را جدی بگیرید و از این رویکرد خطرناک پرهیز کنید.
حبیبی با اشاره به تحکیم وحدت و برادری در میان ملت تاکید کرد: برخی خواص و نخبگان نباید باب گفتگو را بسته ببینند و به قهر روی آورند، این خلاف عقلانیت و خردورزی سیاسی است. وظیفه نخبگان تنظیم فرایند تحکیم وحدت ملی است، فرقه فرقه کردن مردم آن هم بر اساس یک گرایش سیاسی خاص دوامی ندارد و دیدیم که وقتی هیجانها و عصبانیتها فروکش کرد مردم دوباره به خانه اول که همان برادری و همزیستی مسالمتآمیز است برگشتند.
وی افزود: مردم همیشه زیر پرچم وحدت ملی جمع میشوند نه پرچم تفرقه و خشونت، این یک تجربه تاریخی است که تاریخ سه دهه گذشته انقلاب شاهد آن است.
دبیرکل حزب مؤتلفه به بیمهری برخی نامزدها مبنی بر ادعای عدم مشروعیت دولت اشاره و بیان داشت: احمدینژاد در یک انتخابات پرشور 5/24 میلیون رای را از همین ملت به خود اختصاص داده شورای نگهبان صحت انتخابات را تایید کرده است و به زودی حکم او توسط ولی فقیه تنفیذ میشود. مدعیان چه دلیل قانعکنندهای برای ادعای خود دارند؟
حبیبی در پایان خاطرنشان کرد: رئیس جمهور طبق اصل 121 باید استقلال کشور و حراست مرزها را مطابق سوگندی که یادمیکند، صیانت کند. اکنون مردم پرچم استقلال کشور را به او دادهاند وظیفه همه ما تقویت دولت برای انجام وظایفش در همه امور است.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با تاکید بر وحدت ملت علیه دشمنان نظام گفت:برخی که تا دیروز اسلامیت نظام را از طریق اهانت به مقدسات نظام مورد تهدید قرار میدادند حالا با نفی رای اکثریت و قانونستیزی درصدد انحراف در جمهوریت نظام هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن میگفت با اشاره به نتایج انتخابات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: نتایج بدست آمده یک فرصت برای بازسازی و نوسازی وحدت ملی است، بیگانگان بیهوده تلاش میکنند با تحریک برخی و با دور زدن نهادهای قانونی شکاف بین دولت و ملت را تدارک کنند.
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