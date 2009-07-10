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۱۹ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۶

در سال جاری؛

اهدا خون در کرمان 8.5 درصد افزایش یافته است

اهدا خون در کرمان 8.5 درصد افزایش یافته است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل انتقال خون کرمان با اشاره به اهدا 11 هزار و 125 واحد خون در استان گفت: میزان اهدا خون در کرمان طی سال جاری 8.5 درصد افزایش یافته است.

محمدرضا مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در سال جاری با افزایش 8.5 درصدی اهدا خون در کرمان روبرو هستیم که در مجموع 11 هزار و 125 واحد خون را شامل می شود.

وی با تاکید بر لزوم فرهنگسازی اهدا مستمر خون گفت: طبق آمار اهدا کنندگان خون مستمر نسبت به سایر اهداکنندگان 9 برابر سالم تر هستند و عوامل تهدید کننده سلامت خون در این افراد بسیار کمتر است.

مهدی زاده عنوان کرد: در سال جاری پنج هزار و 510 واحد خون توسط اهدا کنندگان مستمر اهدا شده است.

وی همچنین از ارسال 11 هزار و 200 واحد پلاسما از استان کرمان به خارج از کشور برای فرآوری و تولید مشتقات مورد نیاز بیماران خبر داد.

کد مطلب 908454

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