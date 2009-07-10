اهدا خون در کرمان 8.5 درصد افزایش یافته است

محمدرضا مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در سال جاری با افزایش 8.5 درصدی اهدا خون در کرمان روبرو هستیم که در مجموع 11 هزار و 125 واحد خون را شامل می شود.

وی با تاکید بر لزوم فرهنگسازی اهدا مستمر خون گفت: طبق آمار اهدا کنندگان خون مستمر نسبت به سایر اهداکنندگان 9 برابر سالم تر هستند و عوامل تهدید کننده سلامت خون در این افراد بسیار کمتر است.

مهدی زاده عنوان کرد: در سال جاری پنج هزار و 510 واحد خون توسط اهدا کنندگان مستمر اهدا شده است.

وی همچنین از ارسال 11 هزار و 200 واحد پلاسما از استان کرمان به خارج از کشور برای فرآوری و تولید مشتقات مورد نیاز بیماران خبر داد.