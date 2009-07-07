به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، این رویداد در ساعت 7:50 به وقت محلی (23:50 به وقت گرینویچ) روی داد. با انفجار این بمب در خارج از فروشگاه دو نفر کشته و دست کم 40 نفر دیگر زخمی شدند که وضعیت جسمانی بسیاری از افراد مجروح وخیم اعلام شده است و این احتمال وجود دارد که تعداد تلفات به شش نفر برسد.

همچنین در رویداد دیگر کارشناسان خنثی سازی بمب توانستند دو بمب را در نزدیک یک کلیسا در شهر جولو از توابع ایالت میندانائو خنثی سازند. این بمب اصلاح ‌شده مقابل کلیسایی در شهر کاباکان در استان کوتاباتوی شمالی، 960 کیلومتری جنوب مانیل، کشف شد.

این دو انفجار دو روز پس از آن صورت گرفت که ادعا شد پس از یک حادثه بمب گذاری شده در شهر جنوبی کاتاباتو دست کم 55 نفر زخمی شدند و شش فرد دیگر از این حادثه جان سالم به در بردند.

"جسوس ورزوسا" رییس پلیس ملی فیلیپین امروز سه شنبه پس از حوادث بمب گذاری اخیر حالت آماده باش کامل را به تمام مراکز پلیس در میندانائو داده است.

کاباکان یکی از مناطقی است که شاهد نبردهای سنگین میان چریک های مورو و نیروهای دولتی فیلیپین در دو ماه گذشته بوده است.