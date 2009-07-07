تصویب قریب الوقوع توافقنامه امنیتی میان عراق و انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری رادیو دجله، "کریستوفر برینتس" خاطر نشان کرد : توافقنامه امنیتی میان لندن و بغداد درباره حمایت از بنادر و آبهای منطقه ای به زودی (در پارلمان عراق) تصویب خواهد شد.



وی پیش بینی کرد با حضورش در پارلمان عراق شاهد بررسی توافقنامه امنیتی و تصویب آن طی هفته جاری یا آینده باشد.



سفیر انگلیس در بغداد بر تمایل کشورش برای تحکیم روابط خود با عراق در زمینه های مختلف تاکید کرد.



کابینه عراق ماه گذشته با پیش نویس توافقنامه امضا شده با دولتهای انگلیس و ایرلند در زمینه آموزش و حمایت دریایی از نیروهای عراقی موافقت کرد که بر اساس آن، نظامیان انگلیسی حمایت از تاسیسات نفتی دریایی و آبهای منطقه ای عراق و همچنین آموزش و حمایت از نیروهای دریایی را برعهده می گیرند.



بحث و جدل درباره توافقنامه امنیتی با انگلیس بر دو مسئله اساسی متمرکز است؛ موضوع نخست تعداد نظامیانی است که باقی خواهند ماند و موضوع دوم مصونیت این نیروها خواهد بود اینکه آیا این مصونیت محدود به داخل پایگاههایشان می شود یا مشابه مصونیت نظامیان آمریکایی خواهد بود.