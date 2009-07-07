آمار حیوان گزیدگی در کاشمر دو برابر میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر در کاشمر، مجتبی قائمی بعداز ظهر سه شنبه در کمیته تخصصی بیماری های مشترک انسان و حیوان شهرستان افزود: نرم سالانه کشوری حیوان گزیدگی در هر صد هزار نفر 173 نفر در نظر گرفته شده که در سال قبل 618 مورد حیوان گزیدگی در سطح شهرستان گزارش شده است.

سرپرست مرکز بهداشت و درمان کاشمر بیان کرد: این آمار نشان می دهد که نسبت به جمعیت شهرستان میزان حیوان گزیدگی در سطح شهرستان دو برابر سالانه کشوری است و این رقم رو به افزایش است.

وی با بیان اینکه در سال قبل در هر ماه به طور میانگین 50 مورد حیوان گزیدگی رخ داده است، گفت: جهت درمان سرپایی هر بیمار حدود 400 هزار تومان هزینه می شود و این درحالیست که نیاز به اعزام بیمار به بیمارستان نباشد.

قائمی گفت: 99 درصد حیوان گزیدگی با سگ بوده که 65 درصد آن در جامعه روستایی است.