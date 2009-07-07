  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۶ تیر ۱۳۸۸، ۱۸:۱۰

آمار حیوان گزیدگی در کاشمر دو برابر میانگین کشوری است

آمار حیوان گزیدگی در کاشمر دو برابر میانگین کشوری است

مشهد - خبرگزاری مهر: سرپرست مرکز بهداشت و درمان کاشمر با بیان اینکه حیوان گزیدگی بیشترین آمار بیماری حیوان و انسان در کاشمر است، گفت: آمار حیوان گزیدگی در کاشمر دو برابر میانگین سالانه کشوری است.

به گزارش خبرنگار مهر در کاشمر، مجتبی قائمی بعداز ظهر سه شنبه در کمیته تخصصی بیماری های مشترک انسان و حیوان شهرستان افزود: نرم سالانه کشوری حیوان گزیدگی در هر صد هزار نفر 173 نفر در نظر گرفته شده که در سال قبل 618 مورد حیوان گزیدگی در سطح شهرستان گزارش شده است.

سرپرست مرکز بهداشت و درمان کاشمر بیان کرد: این آمار نشان می دهد که نسبت به جمعیت شهرستان میزان حیوان گزیدگی در سطح شهرستان دو برابر سالانه کشوری است و این رقم رو به افزایش است.

وی با بیان اینکه در سال قبل در هر ماه به طور میانگین 50 مورد حیوان گزیدگی رخ داده است، گفت: جهت درمان سرپایی هر بیمار حدود 400 هزار تومان هزینه می شود و این درحالیست که نیاز به اعزام بیمار به بیمارستان نباشد.

قائمی گفت: 99 درصد حیوان گزیدگی با سگ بوده که 65 درصد آن در جامعه روستایی است.

کد مطلب 908479

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه