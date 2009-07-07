پرداخت 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی و معدنی

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمدرضا پیشرو در همایش تجلیل از صنعتگران برتر استان قزوین که بعدازظهر سه شنبه در سالن اجتماعات سازمان صنایع و معادن قزوین برگزار شد، گفت: با تصمیم رئیس جمهور پنج میلیون دلار برای تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی اختصاص یافته است که تاکنون سه میلیارد دلار آن پرداخت شده و بقیه به تدریج پرداخت می شود تا مشکل کمبود نقدینگی برخی از واحدها برطرف شود.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن اظهار داشت: تاکنون سابقه نداشته دولتی اینگونه با پرداخت تسهیلات از صنعتگران حمایت کند و امسال نیز از طریق بانک صنعت و معدن به رغم شعب و اعتبارات محدود 15 هزار میلیارد ریال تسهیلات در اختیار واحدهایی قرار خواهد گرفت که طرح آنها در کارگروه های تخصصی صنعت استانها تصویب شده است که این تسهیلات با سود 12 درصد پرداخت خواهد شد.

پیشرو از افزایش دو برابری سهم استانها و اختیارات آنها خبر داد و افزود: سهم استان قزوین از این تسهیلات 400 میلیارد ریال است و واحدهایی که طرح توجیهی قابل قبول و یا طرح تصویبی در کارگروه های استان را داشته باشند می توانند از این اعتبارات برخوردار شوند.

معاون وزیر صنایع و معادن یادآور شد: بانکهای کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن به طور تخصصی تسهیلات اعتباری خود را در بخش صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن به متقاضیان پرداخت می کنند که در کنار پرداخت سایر بانکها گامی در جهت تامین نقدینگی مورد نیاز واحدها برداشته شده است.

پیشرو با بیان مشکلات ایجاد شده ناشی از اقتصاد جهانی بیان کرد: در حالیکه کل مکشوفات نفتی دنیا حدود 53 هزار میلیارد دلار تخمین زده می شود در اثر بحران اقتصادی شرذکتهای داخل بورس جهان بیش از 65 هزار میلیارد دلار زیان دیده اند که این خسارت بدون احتساب شرکتهای خارج از بورس است که این ضرر هنگفت اقتصاد بسیاری از کشورها را تحت تاثیر خود قرارداده است.

معاون وزیر صنایع و معادن اظهار داشت: هر چند به دلیل ساختار متمایز بانکی و صنعتی و تدبیر مدیریتی خوشبختانه تاکنون از بحران اقتصاد جهانی کمترین ضربه را خورده ایم اما باید برای کاهش صدمات آن در آینده با مدیریت مالی قوی و علمی از زیانها جلوگیری کنیم.

پیشرو خاطرنشان کرد: به هر حال در طول زمان برخی از واحدها به دلیل سو مدیریت، فرسودگی تجهیزات و بالا بودن قیمت و نبود توان رقابت به طور طبیعی از چرخه تولید حذف می شوند اما باید راه اندازی واحدهای جدید و مدرن ما چند برابر واحدهای تعطیل شده باشد تا با مشکل اشتغال روبرو نشویم.

وی گفت: امروز هر واحدی که دریافتی تسهیلاتش بیشتر از 70 درصد دارایی واحد باشد با مشکل روبرو می شود بنابراین مدیریت علمی و داشتن مدیریت مالی تخصصی در ادامه کار واحدهای صنعتی ضروری است.

وی اضافه کرد: در راه اندازی واحدهای جدید تولیدی باید سرمایه گذاران بتوانند قبل از هر اقدامی زمان تولید، میزان و نحوه صادرات واحد خود را تعیین کنند تا در روند کار دچار مشکل نشوند.

وی افزود: تعیین زمان تولید به کاهش هزینه ها و توجه به صادرات و بازار فروش به ایجاد رقابت در بازارهای جهانی کمک می کند و میزان ظرفیت تولید نیز موجب ماندگاری در صحنه رقابت و جلوگیری از توقف تولید و تعطیلی واحد می شود.

پیشرو استان قزوین را یکی از نقاط مطرح و درخشان در عرصه صنعت ایران و خاورمیانه دانست و برای حمایت از واحدهای صنعتی استان اعلام آمادگی کرد

در ادامه سیدعلی اکبر طاهایی استاندار قزوین به تلاش مدیران استان برای حل مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی منطقه اشاره کرد و گفت: با انعکاس مشکلات به مسئولان وزارتخانه تلاش خواهیم کرد گره های موجود به سرعت باز شود تا این دوران سخت را نیز با موفقیت پشت سر بگذاریم.

وی همچنین از حمایت دولت برای تکمیل واحدهای در حال راه اندازی در استان و تسریع در تکمیل طرحها خبر داد.

محمد آقاعلیخانی رئیس سازمان صنایع و معادن استان قزوین دیگر سخنران این همایش نیز اظهار داشت: اگر طرح جامع صنعتی را اجرا نکنیم و در سرمایه گذاری های صنعتی به مسائل علمی بی توجه باشیم با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.

آقاعلیخانی افزود: استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود کارخانه ها، نزدیک شدن به بازارهای جهانی و استفاده از تکنولوژی روز را کسب موفقت و توان رقابت با دیگران ضروری است.

حبیب الله سرچمی رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان قزوین نیز با بیان برخی مشکلات موجود در مسیر توسعه صنعت یادآور شد: اجرای ناقص مالیات ارزش افزوده، روش غلط تشویق واحدها، کمبود نقدینگی و تعطیلات بیش از حد در کشور از جمله مشکلات مهم سرمایه گذاران این بخش است.

همچنین نمایندگان صنعتگران و معدن کاران استان هم برخی از مشکلات و خواسته های خود را مطرح کردند.

در ادامه این همایش از 27 تن از مدیران نمونه واحدهای صنعتی و معدنی، برنده های برتر و واحدهای نمونه با اهدا لوح و تندیس تقدیر شد.