به گزارش خبرنگار مهر، کمیته اعلام شرایط اضطراری آلودگی هوا اعلام کرد: به دلیل باقی ماندن شرایط بحرانی آلودگی هوا در آسمان پایتخت روز چهارشنبه تمامی ادارات دولتی و نهادهای حکومتی و آموزشی تعطیل هستند.

استانداری تهران اعلام کرد: مراکزدولتی و آموزشی استان تهران چهارشنبه هم تعطیل شدند.

بر اساس این مصوبه تاکید شده است مراکز آموزش عالی و دانشگاهها می توانند امتحانات خود را برگزار کنند.

برخی دانشگاهها پیش از این اعلام کرده بودند که آخرین امتحانات این مراکز آموزشی در هفته جاری برگزار می شود که با توجه به این مصوبه امتحانات بر اساس روال قبلی اعلام شده از سوی دانشگاهها برگزار می شوند.