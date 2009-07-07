63 فعالیت کشاوزی در استان مرکزی به بخش خصوصی واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الله چقایی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اراک با اشاره به اینکه 400 مورد فعالیت در سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی وجود دارد، افزود: تاکنون 93 فعالیت این سازمان برای واگذاری به بخش خصوصی شناسایی شده است که از این تعداد 30 مورد واگذار شده است.

وی مبلغ قرارداد این 30 فعالیت را 42 میلیارد و 571 میلیون و 406 هزار ریال عنوان کرد و گفت: در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری امور به بخش خصوصی در سال جاری بقیه این فعالیتهای برای واگذاری در دست اقدام است.

وی اظهار داشت: با واگذاری 30 مورد از فعالیتهای سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی به بخش خصوصی 58 درصد برای این سازمان زمینه صرفه جویی ایجاد شده است.

چقایی روش واگذاری را خرید خدمت، واگذاری مدیریت یا مشارکتی عنوان کرد و اظهار داشت: 18 مورد واگذاری خرید خدمتی بوده که از این تعداد هشت مورد ترکیبی با مشارکت صورت گرفته است و 12 مورد واگذاری مدیریتی بوده است.

وی واگذاری مرکز رشد و کارآفرینی زنان روستایی، سایت اینترنتی ترویج، امور دام، آزمایشگاه شیر و بیمه دام سبک و سنگین را از جمله فعالیتهای واگذار شده عنوان کرد.