به گزارش خبرگزاری مهر ، وی در دیدار جمعی از حامیان خود با تبریک سالروز ولادت حضرت علی (ع) ، ضمن بیان تحلیل خود از وقایع پس از انتخابات و تلاش برای دیدار با خانوادههای آسیب دیدگان حوادث اخیر و تاکید بر اعتقاد خود نسبت به کار گروهی و تشکیلاتی خاطرنشان کرد: تصمیم و تلاش دارم که با جمعی به صورت منظم و سامان یافته کار کنم و از اول هم عادت به کار فردی و تکنفره نداشتم.
وی همچنین با تاکید بر لزوم رعایت قانون اظهار کرد: ما باید تلاش کنیم که از طریق حرکت در چارچوب قانون، اعتراض خود را نسبت به محتوای حرکت صورت گرفته نشان دهیم. اعتنا و توجه به چارچوبهای قانونی برای ما اهمیت فوقالعادهای دارد.
در حاشیهی این مراسم، چند تن از افرادی که در روزهای اخیر بازداشت شده بودند و خانوادههای آنها که در این دیدار حضور داشتند، با مهندس موسوی به گفتوگو پرداختند.
