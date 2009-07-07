به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، تقی وحیدی بعدازظهر سه شنبه در تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی برای کاهش پیک بار تابستان سال جاری در جمع خبرنگاران، گفت: اصلاح الگوی مصرف اصل مهمی است که تحقق آن نیازمند مشارکت تمام اقشار، ارگانها و سازمانهای یک جامعه است.

وی با بیان اینکه این مهم در عرصه تولید و مصرف انرژی‌ های مختلف به ویژه انرژی گران بهای برق نمود بیشتری پیدا می‌کند، بیان کرد: تمامی فعالان صنعت برق خراسان جنوبی تلاش می ‌کنند تا با اجرای برنامه‌ های مختلف گامی در راستای صرفه‌جویی در مصرف برق بردارند.

وحیدی در ادامه تعویض 10 هزار کنتور مکانیکی به دیجیتالی، شاخه ‌زنی 15 هزار اصله درخت، تست و بازرسی لوازم اندازه‌ گیری مشترکان، اصلاح و سرویس کامل لوازم اندازه‌ گیری حدود 31 هزار مشترک و نصب 980 عدد ساعت فرمان نجومی را از جمله اقدامات انجام شده توسط این شرکت در راستای کاهش مصرف برق در استان عنوان کرد.

وی اضافه کرد: نصب 50 بانک خازنی فشار ضعیف سوئیچ شونده و 30 بانک خازنی فشار متوسط، تعدیل روشنایی معابر با نصب بیش از پنج هزار لامپ گازی، جایگزینی حدود 30 هزار لامپ کم ‌مصرف، آچارکشی و اصلاح اتصالات 258 تابلوی توزیع در شهر بیرجند و نصب 850 کنتور روشنایی معابر برای اندازه ‌گیری دقیق تلفات از دیگر اقدامات شرکت برق خراسان جنوبی برای نیل به هدف اصلاح الگوی مصرف است.

کارشناس تحقیقات و بهره‌ وری شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: توفیق در راستای بهینه ‌سازی مصرف برق در گرو همکاری مردم استان است که با صرفه ‌جویی هرچه بیشتر در این زمینه گامی مهم بردارند.