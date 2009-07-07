دولت افغانستان با تمام توان از تجار ایرانی حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجتمع تجاری ایرانیان وزیر تجارت و صنایع افغانستان ضمن بیان این مطلب گفت: یکی از فرصتهای افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور ایران و افغانستان، نمایشگاه دائمی محصولات، صنایع و خدمات ایرانی در دو شهر کابل و هرات است که امیدواریم به افزایش مراودات تجاری میان تجار دو کشور منجر شود.

شهرانی با بیان اینکه امیدواریم بازرگانان و صاحبان سرمایه ایرانی از فرصتهای سرمایه گذاری در افغانستان استفاده کنند، اظهار داشت: برای تسهیل روند امور تجاری سعی در ایجاد مناسبات عادلانه در جریان مناقصات در کشور افغانستان را داشتیم تا شرکتهای ایرانی بتوانند با اطمینانی هر چه بیشتر در این مناسبات شرکت کنند.

وی محصولات و خدمات ایرانی را دارای کیفیت بالایی دانست و تاکید کرد: به عنوان مسئول تجارت و صنایع افغانستان تمام اختیاراتی را که در اختیار دولت است برای جذب سرمایه های ایرانی در اختیار تجار ایرانی قرار می دهیم.

وی تصریح کرد: نمایشگاهها همواره در معرفی کالاها و خدمات یک کشور بویژه در جهت بازاریابی تاثیر بسزایی دارد و ما نیز در نظر داریم در این راستا کمکها و تسهیلاتی را در اختیار شرکتهای ایرانی شرکت کننده در این نمایشگاه قرار دهیم.