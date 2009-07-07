به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام تعطیلی رسمی امروز سه‌شنبه 16 تیرماه به دلیل آلودگی هوا، مسؤولان برگزاری مراسم اعطای نشان عالی علمی نهج البلاغه به محققان و پژوهشگران و آیین گشایش نمایشگاه "علی (ع) در آینه مولانا" برپایی این برنامه را به زمان دیگری موکول کردند.

این برنامه که قرار بود ساعت 17 امروز در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار شود، به زمان دیگری موکول شد که خبر آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه "علی (ع) در آینه مولانا" از 20 تیر تا 16 مردادماه از ساعت 9 تا 18 میسر خواهد بود.