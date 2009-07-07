این برنامه که قرار بود ساعت 17 امروز در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار شود، به زمان دیگری موکول شد که خبر آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
بازدید از نمایشگاه "علی (ع) در آینه مولانا" از 20 تیر تا 16 مردادماه از ساعت 9 تا 18 میسر خواهد بود.
زمان برپایی مراسم اعطای نشان عالی علمی نهجالبلاغه به مرحوم علامه محمدتقی جعفری و مرحوم دکتر سیدجعفر شهیدی تغییر کرد.
این برنامه که قرار بود ساعت 17 امروز در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار شود، به زمان دیگری موکول شد که خبر آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
بازدید از نمایشگاه "علی (ع) در آینه مولانا" از 20 تیر تا 16 مردادماه از ساعت 9 تا 18 میسر خواهد بود.
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