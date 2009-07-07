افتتاح دو واحد تولید فیلم سه لایه و لامپ کم مصرف در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، بعداز ظهر سه شنبه در مراسمی با حضور محمدرضا پیشرو معاون وزیر صنایع ومعادن، طاهایی استاندار قزوین، نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس و مسئولان استان طرح توسعه شرکت پیکره در شهر صنعتی البرز قزوین افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

برای راه اندازی این واحد تولیدی هفت میلیارد ریال و هفت میلیون و 500 هزار دلار اعتبار ارزی هزینه شده است و با افتتاح آن زمینه اشتغال 94 نفر در منطقه فراهم شد.

در طرح توسعه صنایع پیکره سالانه 15 هزار تن انواع فیلمهای سه لایه، پالتهای پلاستیکی، تسمه های بسته بندی بازیافت pet ، ظروف IML و لوازم بسته بندی تولید می شود.

همچنین بهره برداری از واحد تولید لامپهای کم مصرف در شرکت بهینه سازان در شهرک صنعتی آراسنج بوئین زهرا آغاز شد وبرای افتتاح این واحد 20 میلیارد ریال سرمایه گذاری و زمینه اشتغال 107 نفر فراهم شده است.

با راه اندازی این واحد سالانه 10 میلیون شعله انواع لامپهای کم مصرف تمام پیچی تولید و به بازار عرضه می شود.

در صورت تامین اعتبار مورد نیاز این کارخانه با افزایش ظرفیت تولید به 12 میلیون شعله لامپ کم مصرف زمینه صادرات این کالا به خارج از کشور نیز فراهم می شود.

معاون وزیر صنایع و معادن در ادامه سفر یک روزه خود به استان قزوین عصر امروز سه شنبه از شرکت امین آر، شرکت سرامیک برلیان، شهر صنعتی البرز و شرکت فرنخ، مه نخ نیز دیدن می کند.

صبح امروز نیز مدیرعامل بانک صنعت و معدن واحد تولید دستمال کاغذی سرو کاسپین در شهرک صنعتی کاسپین قزوین را افتتاح کرد.