تعاونیهای تولیدی و توزیعی خراسان جنوبی به شبکه ایران ‌کد می پیوندند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدرضا با اطمینان بعداز ظهر سه شنبه در نخستین گردهمایی آموزشی تجارت الکترونیک خراسان جنوبی، افزود: ایران‌ کد یا نظام ملی طبقه‌ بندی و خدمات شناسه کالا نظامی است که با تدوین اطلاعات کالاها و خدمات امکان شناسایی موجودیتهای زنجیره تامین را فراهم می‌ کند.

وی اضافه کرد: این نظام جریان اطلاعات در زنجیره را تسهیل می ‌کند و در پی ایجاد زبان مشترک میان عرضه ‌کنندگان کالا و خدمات، مشتریان و به طور کلی عوامل درگیر در حوزه کالا و خدمات در سطح ملی است.

بااطمینان با بیان اینکه ایران کد یک بستر مناسب و امن برای توسعه تجارت الکترونیک و یک زبان مشترک بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است، گفت: اداره‌ کل تعاون کمک‌های بلاعوض از محل اعتبارات سفر دولت به خراسان جنوبی به واحدهای تولیدی تعاونی استان در راستای گسترش تجارت الکترونیک اختصاص داده است.

وی ایجاد زبان مشترک در شناسایی کالا و تسهیل در ارتباط در سطح بنگاه ‌های اقتصادی و بازار، زمینه ‌سازی برای ایجاد حافظه اجتماعی و بستر اطلاعاتی به منظور انسجام عناصر مدیریت زنجیره تأمین کالا و خدمات و زمینه ‌سازی حضور در عرصه تجارت الکترونیک را از جمله مزیتهای داشتن کد ملی برای کالا و خدمات برشمرد.

به گفته وی ایجاد قابلیت ارتباط با سیستمهای کدینگ بین ‌المللی، معرفی و شناسایی منابع ساخت و توزیع کالا، زمینه ‌سازی توزیع گسترده برای تولید کنندگان و توزیع ‌کنندگان، زمینه‌ سازی معرفی و تبلیغ گسترده منطقه ‌ای و جهانی کالا، کاهش هزینه ‌های توزیع، فروش و همچنین افزایش بهره ‌وری سازمانها از دیگر مزیتهای این اقدام است.

معاون پشتیبانی اداره ‌کل تعاون خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: مبلغ 500 میلیون ریال تسهیلات بلاعوض در دور دوم سفرهای استانی به واحدهای تعاونی استان برای توسعه تجارت الکترونیک اختصاص یافته است که این رقم در حال حاضر در اختیار استان است و از طریق صندوق تعاون به شرکت‌ های تعاونی که موفق به اخذ شناسه کالا برای محصولات تولیدی خود شوند، پرداخت می ‌شود.