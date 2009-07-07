دبیر کل ناتو خواستار روابط گسترده تر با روسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "یاپ د هوپ شفر" که در بروکسل سخنرانی می کرد، گفت: ما نیازمند گسترش روابط خود با روسیه هستیم.

وی گفت: همپیمانان نیازمند از سرگیری روابط خود با روسیه هستند و روابط روسیه و ناتو گسترده و چندجانبه است.

وی افزود: روابط روسیه و ناتو به عنوان یکی از مسایل مهم در نظر گرفته شده است و باید به موازین استراتژیکی جدید ناتو پرداخت که به عنوان رهنمودهایی برای تمام اقدامات همپیمانان توصیه شده است.

در ماه دسامبر گذشته ناتو آمادگی خود را برای مذاکره با روسیه در مورد موارد اختلاف اعلام کرد اما این امر با توجه به مانور مشترک نظامی ناتو با گرجستان در ماه می و انتقادات روسیه ملغی شد.

پیشتر "جیمز آپاتورای" سخنگوی ناتو ابراز امیدواری کرده بود که پس از نشست شورای ناتو و روسیه در جزیره "کورفو" یونان، همکاری های نظامی بین دوطرف از سرگرفته شود، همکاری هایی که پس از جنگ 8 اوت سال گذشته بین روسیه و گرجستان و طرفداری غرب از گرجستان به حال تعلیق در آمد.

همچنین وزیر خارجه آلمان اعلام کرد که ناتو و روسیه در زمینه هایی از جمله دزدی دریایی، وضعیت ثبات در افغانستان و ممانعت از تکثیر تسلیحات هسته ای دارای اهداف مشترک هستند.