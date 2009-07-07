روحانیون با جدیت در برابر ترفندهای نرم دشمنان ایستادگی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، فلاح ‌زاده ظهر سه شنبه در گردهمایی خانواده ‌های روحانیون جانباز و ایثارگر استان یزد در اردوگاه امام جعفرصادق(ع) روستای منشاد اظهار داشت: روحانیون در واقع از متولیان امر فرهنگی به شمار می‌ روند و وظایف آنها در این برهه که بیش از هزار و 200 شبکه ماهواره ای برای تضعیف ارزشها و حمله به مقدسات اسلامی بسیج شده اند، بسیار خطیر است.

وی از روحانیون خواست: ضمن هوشیاری و آمادگی کامل در مقابل همه تهدیدهای نرم دشمن، راههای نفوذ عقاید و افکار بیگانه با اسلام را به ذهن و فکر جوانان سد کنند.

فلاح زاده با اشاره به جایگاه رفیع علما و روحانیون در دین مبین اسلام، بر نقش آنان در امور مختلف جامعه در راستای آینده ‌سازی اجتماع و رشد و تعالی میهن اسلامی تاکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور روحانیت در عرصه های سخت انقلاب اسلامی بیان داشت: روحانیون والامقام در عرصه‌ های مختلف انقلاب به ویژه دوران هشت سال دفاع مقدس دلاوریهای جانانه ای از خود به نمایش گذاشتند که حاصل آن هزاران شهید روحانی است.

وی یادآور شد: بر اساس آمار در میان عموم مردم از هر هزار نفر شش نفر شهید شده‌ اند این در حالی است که این میزان برای جامعه روحانیت 56 نفر در هر هزار است که این آمار نشان از جایگاه رفیع روحانیت در جامعه اسلامی دارد.

فلاح‌زاده همچنین تعداد روحانیون جانباز در استان یزد را نیز 118 نفر اعلام کرد.

استاندار یزد همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تایید انتخابات از سوی شورای نگهبان اظهار داشت: با توجه به تداوم برنامه ‌های گذشته و شروع برنامه‌ های جدید دیگر، نظرات و پیشنهادات صاحبنظران به ویژه روحانیون می ‌تواند در مسائل مختلف فرهنگی و اجرایی یاری رسان مسئولان باشد.

وی از برنامه ‌ریزی به منظور برگزاری نشستهای فصلی با نخبگان بخشهای اقتصادی، عمرانی و فرهنگی خبر داد.

فلاح زاده همچنین با اشاره به خطرات تهدید کننده نسل جوان بیان داشت: موادمخدر امروز از بزرگترین تهدیدهای این نسل به شمار می رود و استان یزد نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت موادمخدر در معرض خطر جدی است اما والدین، دستگاههای فرهنگی، آموزشی و روحانیون می توانند در هدایت جوانان و دور کردن آنها از مسیر پرخطر موادمخدر نقش بسیار موثری ایفا کنند.

این مسئول همچنین خواستار تدوین مهارتهای زندگی بر اساس اصول و آداب اسلام ناب محمدی(ص) و سنت و فرهنگ علوی و توجه به نکات تربیتی در این رابطه شد.