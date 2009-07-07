  1. استانها
  2. مرکزی
۱۶ تیر ۱۳۸۸، ۱۷:۵۵

ششمین جشنواره هنرهای تجسمی استان مرکزی آغاز شد

ششمین جشنواره هنرهای تجسمی استان مرکزی آغاز شد

اراک - خبرگزاری مهر: ششمین جشنواره هنرهای تجسمی استان مرکزی امروز با شرکت 500 هنرمند در فرهنگسرای اراک آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، در حاشیه برپایی این جشنواره سه روزه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در مورد کم و کیف این جشنواره به خبرنگار مهر در اراک گفت: بیش از 500 اثر هنری به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانها رسیده بود که دبیرخانه جشنواره پس از بررسی آثار از هنرمندان برگزیده جهت حضور در جشنواره و رقابت حضوری و کارگاهی دعوت به عمل می آورد.

حجت اسلام علی هاشمی در ادامه با بیان اینکه این جشنواره در دو مرحله مقدماتی و نهایی برگزار می شود، بیان کرد: مرحله مقدماتی جشنواره هنرهای تجسمی استان در شهرستان های تابعه و مرحله نهایی به صورت رقابتی و کارگاهی در فضاهای طبیعت و آتلیه برگزار می شود و کارگاه طبیعت در یکی از روستاهای شهرستان شازند برگزار خواهد شد.

دبیر ششمین جشنواره هنرهای تجسمی استان مرکزی رشته های این جشنوراه را طراحی، نقاشی، گرافیک، تصویرسازی، مجسمه سازی و کاریکاتور عنوان کرد و گفت: مرحله نهایی این جشنواره در شهر اراک و به صورت کارگاهی و به مدت سه روز برگزار می شود و روز اختتامیه نیز مختص ورک شاپ اساتید است.

هاشمی خاطرنشان کرد: هنرجویان شرکت کننده در طول برگزاری ششمین جشنواره هنرهای تجسمی در کارگاه های تخصصی به صورت رقابتی شرکت کرده و در پایان نفرات برگزیده توسط هیئت داوران معرفی می شوند.

وی به برگزاری بخش جنبی جشنواره اشاره کرد و گفت: بخش جنبی این جشنواره نیز با عنوان "هنر کودک" در 16 تیرماه سال جاری برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی در ادامه با بیان اینکه همزمان با برگزاری مراسم اختتامیه این جشنواره از یکی از پیشکسوتان هنرهای تجسمی تقدیر می شود، گفت: در مراسم اختتامیه این جشنواره از صاحبان آثار برتر با اهدا تندیس، دیپلم افتخار و جوایز نقدی تقدیر به عمل خواهد آمد.

این جشنواره با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن هنرهای تجسمی استان مرکزی و همکاری ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های تابعه و با حضور استادان مجرب و هنرمندان ممتاز استان برگزار می شود.

کد مطلب 908537

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها