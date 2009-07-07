ششمین جشنواره هنرهای تجسمی استان مرکزی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، در حاشیه برپایی این جشنواره سه روزه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در مورد کم و کیف این جشنواره به خبرنگار مهر در اراک گفت: بیش از 500 اثر هنری به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانها رسیده بود که دبیرخانه جشنواره پس از بررسی آثار از هنرمندان برگزیده جهت حضور در جشنواره و رقابت حضوری و کارگاهی دعوت به عمل می آورد.



حجت اسلام علی هاشمی در ادامه با بیان اینکه این جشنواره در دو مرحله مقدماتی و نهایی برگزار می شود، بیان کرد: مرحله مقدماتی جشنواره هنرهای تجسمی استان در شهرستان های تابعه و مرحله نهایی به صورت رقابتی و کارگاهی در فضاهای طبیعت و آتلیه برگزار می شود و کارگاه طبیعت در یکی از روستاهای شهرستان شازند برگزار خواهد شد.



دبیر ششمین جشنواره هنرهای تجسمی استان مرکزی رشته های این جشنوراه را طراحی، نقاشی، گرافیک، تصویرسازی، مجسمه سازی و کاریکاتور عنوان کرد و گفت: مرحله نهایی این جشنواره در شهر اراک و به صورت کارگاهی و به مدت سه روز برگزار می شود و روز اختتامیه نیز مختص ورک شاپ اساتید است.

هاشمی خاطرنشان کرد: هنرجویان شرکت کننده در طول برگزاری ششمین جشنواره هنرهای تجسمی در کارگاه های تخصصی به صورت رقابتی شرکت کرده و در پایان نفرات برگزیده توسط هیئت داوران معرفی می شوند.



وی به برگزاری بخش جنبی جشنواره اشاره کرد و گفت: بخش جنبی این جشنواره نیز با عنوان "هنر کودک" در 16 تیرماه سال جاری برگزار می شود.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی در ادامه با بیان اینکه همزمان با برگزاری مراسم اختتامیه این جشنواره از یکی از پیشکسوتان هنرهای تجسمی تقدیر می شود، گفت: در مراسم اختتامیه این جشنواره از صاحبان آثار برتر با اهدا تندیس، دیپلم افتخار و جوایز نقدی تقدیر به عمل خواهد آمد.



این جشنواره با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن هنرهای تجسمی استان مرکزی و همکاری ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های تابعه و با حضور استادان مجرب و هنرمندان ممتاز استان برگزار می شود.