آمریکا: با هر گونه ماجراجویی اسرائیل علیه ایران مخالفیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "ایان کلی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به سخنان اخیر "جو بایدن" معاون اوباما در عراق که گفته بود واشنگتن هیچ برنامه ای را به رژیم اسراییل در مورد برنامه هسته ای ایران دیکته نخواهد کرد، گفت: مطمئنا هیچ چراغ سبزی را به اسراییل برای هر نوع اقدام نظامی علیه ایران نشان نخواهیم داد.

"ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در دیدار خود از آمریکا در اوایل ماه ژوئن ادعا کرده بود که این رژیم تمام گزینه ها را از جمله حمله به ایران را نگاه خواهد داشت.

رژیم صهیونیستی که خود تنها دارنده سلاح هسته ای در خاورمیانه است و همواره تهدیدی علیه امنیت منطقه بوده است نگاهی خصمانه به برنامه هسته ای صلح آمیز ایران دارد.