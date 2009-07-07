حماس پیشنهاد ابومازن در مورد تشکیل دولت وحدت ملی را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، منابع خبری آگاه که خواستند نام آنها فاش نشود، اعلام کردند که این پیشنهاد هفته گذشته به مقامات حماس در کرانه باختری ارائه شد.

منابع آگاه از پرداختن به جزییات این پیشنهاد امتناع ورزیدند اما تاکید کردند که ابومازن خواستار تشکیل یک دولت وحدت ملی با حضور پنج نفر از اعضای حماس شده است.

خاطر نشان می شود گروههای فلسطینی و در راس آنها فتح و حماس از 20 اسفند 87 با هدف از بین بردن اختلافات داخلی و برقراری آشتی ملی، گفتگوهای خود را با نظارت مصر آغاز کرده اند.

حماس و فتح تا کنون شش دور گفتگو انجام داده اند که بدون دستیابی به توافق برای پایان دادن به اختلافات به پایان رسید و قرار است دور هفتم این گفتگوها، 25 جولای (3 مرداد) برگزار شود.