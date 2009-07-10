بیژن نوباوه در گفتگو با خبرنگار مهر، انقلاب اسلامی ایران را مدلی جدید وموفق در جامعه جهانی به شمار آورد وافزود: تردیدی در اینکه جمهوری اسلامی ایران در مقابل تفکرات غرب وشرق پا به عرصه حیات گذاشته ، وجود ندارد وشاهد این مدعا توطئه های گوناگونی است که از بدو تاسیس نظام تاکنون از سوی شرق وغرب علیه جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است.



نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه برگزاری آخرین انتخابات در جمهوری اسلامی ایران در تاریخ انتخابات دنیا بی نظیر بوده است ، اظهارداشت: درحقیقت این انتخابات به خودی خود رشد "تفکر دموکراسی" و "حکومت مردم بر مردم" را در میان سایر کشورها به نمایش گذاشت.



عضو شورای نظارت بر عملکرد صدا و سیما، حفظ این ارزش را، از مهمترین وظائف نظام اسلامی به شمارآورد و خاطرنشان کرد: رسانه‌ها هم در این میان به‌عنوان موثرترین ابزار اطلاع رسانی در انعکاس حقایق و رویدادها از اهمیت ویژه ای برخوردارند.



وی با تاکید براینکه کشورهای غربی درحال حاضر همه توان خود را برای تغییر ساختار فکری آحاد ملت ایران به کار گرفته اند، گفت: وظیفه رسانه ها امروز بیش از هر زمان دیگر مقابله با این ترفند دشمنان است.



نوباوه از دیگر وظایف نظام اسلامی را کمک به رشد جامعه شناسی مدرن و رسانه ای آحاد جامعه بویژه از طریق تدریس در دانشگاه ها دانست وعنوان کرد: افزایش توان فکری وآگاهی هموطنانمان از نحوه عملکرد رسانه های دشمن ، همانند واکسیناسیون اطلاعاتی در برابر جنگ نرم دشمن محسوب می شود.



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