به گزارش خبرنگار مهر، بیش از یک دهه به عنوان یک مهره کلیدی و تمام کننده برای تیم ملی توپ زد تا اینکه بنا به خواست زوران گائیچ صربستانی و همراه با بسیاری از هم تیمیهایش مجبور به جدایی از تیم ملی شد. البته دوری از تیم ملی باعث فراموشی این تیم نشده است. محمودی در اندیشه بازگشت دوباره به تیم ملی والیبال است. اما نه به عنوان بازیکن، او می خواهد مربی تیم ملی شود.
بازیکن پشت خط زن والیبال کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با وجود اینکه مرا از ترکیب تیم ملی کنار گذاشتند اما همیشه به فکر خدمت دوباره به این تیم بودم. با این حال فکر نمیکنم دیگر نیازی به وجود من در این تیم باشد. در واقع بازیکنان تیم ملی طوری کار کردند که جای خالی برای من باقی نماند یا حداقل مربیان تیم ملی مجبور به تصمیمگیری در این زمینه نشدند.
وی ادامه داد: اما این مانع از فکر کردن به تیم ملی نمیشود. هر بازیکنی باید روزی به دوران بازیگری خود خاتمه دهد. مربیگری، حرفهای است که پس از پایان دوران بازیگری برای خود ترسیم کردهام. اما در مورد مربیگری هم میخواهم تا حد تیم ملی پیش روم تا جایی که برای این کار انتخاب شوم.
محمودی که لیگ 87 والیبال را با حضور دو ماهه در تیم نوپای ارتعاشات صنعتی تجربه کرد، اظهارداشت: البته به این زودیها قصد کنارهگیری از دنیای بازیگری را ندارم. به تواناییها و هدفگذاری که برای خود دارم، ایمان دارم. اگر پای من دچار آسیب دیدگی و عمل جراحی نمیشد تا 35 سالگی هم در تیم ملی به کسی اجازه حضور نمی دادم.
محمودی با اشاره به شرایط بهتری که برای حضور در لیگ 88 دارد گفت: دوره تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته مدیریت تربیت بدنی را تمام کردم و نسبت به سال گذشته خیال آسودهتری برای انتخاب دارم. ترجیح میدهم در تهران بمانم و برای تیمی بازی کنم که موقعیتهای بهتری داشته باشد. ضمن اینکه در کنار بازیگری به طور همزمان به حرفه مربیگری و همچنین مدیریت صحیح در ورزش هم فکر میکنم. چون میخواهم از رشته تحصیلیام بدرستی بهرهمند شوم.
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