سینمای هند با سه فیلم آمریکایی و هندی جانی تازه گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد آغاز فصل باران‌های موسمی در هند به همراه توفان فیلم‌های تازه در گیشه پس از دو ماه خشکسالی ناشی از اعتصاب تهیه‌کنندگان سینما به صنعت فیلمسازی هند رنگ و بویی تازه بخشیده و استقبال مردم از سه فیلم جدید امیدها را در دل سینماداران زنده کرده است.

فیلم سینمایی "نیویورک" روز 26 ژوئن به سینماها آمد و با فروش 11.3 میلیون دلاری در نخستین هفته اکران در دنیا تنبدیل به پرفروشترین فیلم هندی سال 2009 شد. "نیویورک" به کارگردانی کبیر خان با بازی جان آبراهام، کاترینا کیف، نیل نیتین موکش و عرفان خان به ماجراهای پس از حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر می‌پردازد.

"عشق باورنکردنی" با وجود استقبال نه چندان مثبت منتقدان به تازه‌ترین رویارویی بالیوود با هالیوود تعبیر شده و از زمان اکران در سوم ژوئیه، 9.5 میلیون دلار در نخستین هفته نمایش عمومی در دنیا فروخته است. فیلم را صابر خان کارگردانی کرده و در آن آکشی کومار و کارینا کاپور در کنار سیلوستر استالونه، دنیس ریچاردز و براندن روث حضور دارند.

کمدی عاشقانه "عشق باورنکردنی" داستان یک بدلکار هندی است که با حضور در هالیوود به شهرتی خیره‌کننده می‌رسد، اما در یافتن عشق واقعی ناتوان است. به عقیده تاران آدارش کارشناس سینمای هند، فیلم در میان پنج اثر برتر بالیوودی در تعداد سینماهای نمایش‌دهنده قرار می‌گیرد و همزمان در بیش از دو هزار سینما در دنیا به نمایش درآمده است.

در همین حال، انیمیشن سینمایی "عصر یخبندان: ظهور دایناسورها" همزمان با اکران جهانی سینماهای هند را هم درنوردید تا با فروش نیم میلیون دلار در تنها 60 سینمای هند، رکورد پیشین فروش افتتاحیه یک انیمیشن را بشکند که در اختیار فیلم هندی "هانومن" بود. این فیلم سال 2005 اکران شده بود.

پخش‌کنندگان و سینماداران هندی بازگشت تماشاگران را به سالن‌های تاریک سینما جشن می‌گیرند و استقبال از فیلم‌ها یک پایان هفته رویایی را برای آنها رقم زده است. "عشق باورنکردنی" فیلم مورد پسند و علاقه جوانان هندی است و کودکان و خانواده‌ها همه به یک اندازه "ظهور دایناسورها" را پسندیده‌اند.