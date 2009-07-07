دکتر عباس زارع نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به آلودگی هوا و تعطیلی تمام ادارات در برخی از شهرهای کشور تمام مراکز درمانی و بهداشتی آماده خدمات رسانی به بیماران و مراجعین هستند. ضمن آنکه در تعدادی از شهرها گروههای ویژه امداد به حالت آماده باش در آمده اند.

زارع نژاد به افرادی که دارای بیماریهای تنفسی و قلبی هستند توصیه کرد که در این روزها بهتر است از خانه خود خارج نشوند و افرادی که قصد سفر به استانهای غربی کشور را دارند سفر خود را تا بهتر شدن شرایط جوی به تاخیر بیاندازند.

در پی افزایش 9 برابری ذرات معلق در هوای پایتخت و شهرهای جنوب غربی و غرب کشور، این مناطق از روز گذشته در تعطیلی به سر می برند.

مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت در ادامه درباره استفاده شهروندان از ماسک جهت تردد در معابر خیابانها گفت: استفاده از ماسک برای جلوگیری از آلودگی هوا تنها کمتر از یک ساعت توصیه می شود. چرا که استفاده مستمر از ماسک باعث مرطوب شدن آن و جذب آلودگی ها خواهد شد.

دکتر زارع نژاد با اشاره به اینکه در 30 نقطه شهر تهران عوامل اورزانس مستقر شده اند گفت: مردم میتوانند در صورت بروز هرگونه مشکلی به این واحد های امداد رسانی مراجعه کنند.