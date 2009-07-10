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۱۹ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

تولیدآزمایشگاهی نوعی اسیدآمینه در کشور برای تولیدغذای دام و موادآرایشی

تولیدآزمایشگاهی نوعی اسیدآمینه در کشور برای تولیدغذای دام و موادآرایشی

محققان کشور از روش کلون کردن موفق به تولید آزمایشگاهی اسید آمینه لیزین از طریق باکتری شدند که این اسید آمینه برای تولید غذای دام و طیور و لوازم آرایشی استفاده می شود.

زهرا صفاری محقق موسسه انیستیتو پاستور ایران در گفتگو با خبرنگار گفت: در این تحقیق ژن تولید کننده اسید آمینه لیزین را در ژن باکتری که اسید آمینه ندارد رهاسازی کردیم و در نهایت موفق به تولید اسید آمینه لیزین شدیم.

وی به کاربردهای اسید آمینه لیزین اشاره کرد و افزود: این نوع اسید آمینه دارای کاربردهای زیادی است که از آن جمله می توان به تولید ماده غذایی برای دام و طیور و وسایل آرایشی اشاره کرد.

صفاری با تاکید بر اینکه تاکنون ایران وارد کننده این نوع اسید آمینه ها بوده است، اظهار داشت: به دلیل کاربردهای فراوان این ماده سالیانه چندین تن از این ماده وارد می شده است.

وی تولید لیزین را در فاز آزمایشگاه ذکر کرد و ادامه داد: در صورت وارد شدن به مرحله تولید صنعتی از خروج ارز چلوگیری می شود.

کد مطلب 908569

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