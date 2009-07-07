تشکیل کمیته نظامی مشترک ایران و قطر همکاری دوکشور را گسترش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشگر حمد بن علی العطیه رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح قطر که در تهران بسر می برد با منوچهر متکی وزیرامورخارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

متکی در این دیدار گفت: مناسبات دو کشور، مناسباتی صمیمانه و فراتر از همسایگی است که در چهار سال اخیر دارای روندی رو به رشد بوده است.

وی افزود: دیدار مسئولان عالیرتبه نظامی دو کشور گویای این واقعیت است که علاوه بر حوزه‌های سیاسی و اقتصادی روابط نظامی دو کشور نیز جایگاه ویژه خودش را دارا می باشد.

وزیرامورخارجه کشورمان اظهار داشت: ایده تشکیل کمیته نظامی مشترک برای ارتقا همکاری ها، ایده ارزشمندی است که می تواند در گسترش روابط نظامی و امنیتی نقش موثری داشته باشد.

سرلشگر حمدبن علی العطیه رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح قطر نیز در این دیدار گفت: همواره روابط بین دو کشور صمیمی و دوستانه بوده است و در آینده نیز شاهد گسترش بیشتر روابط در همه زمینه ها خصوصا نظامی خواهیم بود.

وی افزود: دموکراسی در ایران یک الگوی موفق برای جهان اسلام است و ما به جایگاه این کشور بزرگ در منطقه آگاهیم و منافع مشترک زیادی ما را به هم پیوند می دهد.