شناسایی بیش از یک میلیون و 200 هزار معلول در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم نظم ده با اعلام این مطلب گفت: از این عـده تاکنون 650 هزار نفر زیر پوشش و بقیه نیز در نوبت ساماندهی قرار گرفته اند .

به گفته وی میانگین معلولیت درکشور کمتر از میانگین جهانی است و این میزان در کشور کمتر از 2 درصد است در حالی که میانگین آن در دنیـا بیش از 10 درصد اعلام شده است.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی حمایت و پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان معلول دانشگاه های دولتی ، هزینه رفت و آمد معلولان مراکز روزانه ، حضانت از معلولان توسط خانواده ها ، راه انـدازی مـراکز حفاظت شده قضایی و خانه ای بین راهی برای بیماران روانی مزمن را از مهمترین برنامه های امسال این سازمان عنوان کرد .