تابان زائران عتبات عالیات را به مشهد منتقل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اعلام این خبر، گفت: از آنجایی که در 10 روز گذشته به علت شرایط بد آب و هوایی بغداد و نجف اشرف، امکان انتقال زائران و بازگشت پروازها از این دو شهر وجود نداشت، این تصمیم اتخاذ شد.

رضا جعفرزاده افزود: سازمان حج و زیارت زائران عتبات عالیات را از مسیر زمینی به شهرهای اهواز و کرمانشاه منتقل کردو شرکت هواپیمایی تابان نیز آنان را از آنجا به مشهد مقدس بازگرداند.

وی تصریح کرد: شرکت هواپیمایی تابان با انجام روزانه چهار پرواز در روزهای گذشته زائران را به مشهد مقدس منتقل کرده است و این اقدام همچنان ادامه دارد.