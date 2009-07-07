گفتگوی تلفنی وزیر ورزش و جوانان ترکیه با محمدرضا ساکت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این گفتگوی تلفنی وزیر ورزش ترکیه ضمن خوش آمد به کاروان سپاهان به جهت برپایی اردوی تدارکاتی در ترکیه گفت: امیدوارم شرایط کمپ حومه آنکارا توانسته باشد رضایت تیم متبوع تان را برای این اردو فراهم کرده باشد و همچنان کشور ما یک میزبان خوب برای برنامه های ورز شی شما باشد.

فاروک اوزاک همچنین با اشاره به مذاکرات خود با سفیر ایران در ترکیه در مورد گسترش ارتباطات ورزشی دو کشور گفت : باشگاه های ایران و ترکیه می توانند با ایجاد تعامل و روابط دو جانبه از ظرفیت ها و تجربیات یکدیگر ا ستفاده کنند.

وی ادامه داد : امیدوارم در گام نخست باشگاه فولاد مبارکه سپاهان ایران با همکاری با باشگاه های ترکیه آغاز گر راهی نو در تعاملات ورزشی دو کشور در ابعاد مختلف باشد.

نمایندگان وزارت ورزش ترکیه در ادامه جلسات با سفارت ایران این موضوع را پیگیری می کنند و ما برای تحقق این همکاری ها مصر هستیم.

محمدرضا ساکت مدیر عامل باشگاه فولاد مبارکه سپاهان نیز در این گفتگوی تلفنی با قدردانی از میزبانی مطلوب ترکیه در اردوی 10 روزه تیم فوتبال سپاهان گفت: ارتباطات و همکاری های مشترک ورزشی دو کشور به ویژه در حوزه باشگاه ها مسئله ای مثبت برای دو طرف است و باشگاه ما برای انجام این مسئله آماده است و برای تحقق آن تلاش می کنیم.