بیش از 200 هزار نفر از مردم "موگادیشو" آواره شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رون ریموند" گفت : به علت افزایش درگیری ها میان مخالفان و نیروهای دولتی از هشت هفته پیش تا روز گذشته دست کم 204 هزار نفر از مردم موگادیشو آواره شدند.

وی افزود: در درگیری ها در هفته گذشته 105 نفر کشته و 382 فرد دیگر زخمی شدند.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تعداد آوارگان سومالی را یک میلیون و 200 هزار نفر تخمین زده است.

همچنین آژانس پناهندگان سازمان ملل در مود افزایش خشونت ها در سومالی ابراز نگرانی کرده است.

بیمارستان ها در سومالی برای حفظ جان کارمندان آن تعطیل شده اند.

نبردهای اخیر بین نیروهای هوادار دولت سومالی از یک سو و جنبش جوانان مجاهد و حزب اسلامی از سوی دیگر چهره پایتخت سومالی را کاملا تغییر داده است.

