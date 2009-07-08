32328 نفر در اعتکاف شرکت کردند

حجت الاسلام مهدی عرب پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در مراسم اعتکاف سال جاری 32 هزار و 328 نفر شرکت کرده اند که نسبت به سال گذشته شاهد رشد 10 درصدی شرکت کنندگان هستیم.

وی گفت: در سراسر استان کرمان 172 مسجد به صورت غیر متمرکز مراسم اعتکاف را برگزار کرده اند.

حجت الاسلام عرب پور افزود: اکثر این افراد را جوانان تشکیل می دهند و طبق آمار 26 هزار و 86 نفر از این افراد را نیز زنان تشکیل می دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان با اشاره به اینکه بیشترین شرکت کننده در مراسم اعتکاف از شهر کرمان ثبت نام کرده اند افزود: در شهر کرمان نیز 4 هزار و 780 نفر ثبت نام کرده اند که در 17 مسجد معتکف شده اند.

وی با اشاره به اجرای طرحهای فرهنگی و مذهبی در این مساجد گفت: در سال جاری تبلیغات اسلامی کار نظارت بر برگزاری این مراسم ها برعهده دارد و برگزاری مراسم به صورت غیر متمرکز انجام می شود.

