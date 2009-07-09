سرعت انجام پروژه های استانی باید افزایش یابد

حمید بهبهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خراسان شمالی افزود: با توجه به بررسی ها و مشاهدات صورت گرفته شاخصهای مختلف در استانهایی همچون خراسان شمالی باید به طور دقیق مورد مطالعه قرار گیرد و عقب ماندگی های موجود در یک زمانبندی مناسب جبران شود.

وی در بازدید از کنار گذر فاروج و مشکلات موجود در اجرای این طرح اظهار داشت: تملک اراضی به عنوان مهمترین چالش این طرح باید با تامین اعتبارات لازم برطرف شده و عملیات اجرایی این طرح با سرعت بیشتری از سر گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: مدیران و مسئولان اجرایی باید در اجرای طرحها و پروژه ها نگاهی جدید و دیدگاهی کاملا علمی داشته باشند و تفکرات نو را جایگزین دیدگاه های سنتی کنند و انجام پروژه ها در کمترین زمان ممکن را به عنوان یک اصل مد نظر قرار دهند.

وزیر راه وترابری بیان داشت: کندی اجرای اغلب پروژه ها مشکلاتی همانند تملک اراضی، تزریق مالی و همچنین عملکرد ضعیف پیمانکاران است که با نظارت بیشتر عملیات اجرایی پروژه ها تسریع خواهد یافت.

وی در خصوص راه آهن گرگان - بجنورد - مشهد گفت: با توجه به اینکه عملیات اجرایی این پروژه باتخصیصی اعتباری بالغ بر یک و 8 دهم میلیارد یورو و از محل اعتبارات ملی حداقل 10 سال به طول خواهد انجامید بنابراین برای اجرای آن با شرکتها و سرمایه گذاران خارجی وارد مذاکره شده ایم که در صورت انجام توافقات این پروژه را آغاز می کنیم.

بهبهانی در خصوص مشکلات زیست محیطی بزرگراه تهران شمال اظهار داشت: این پروژه مشکل خاصی نداشته و بحث مسائل زیست محیطی نیز با انجام مطالعات و بررسی های لازم رفع خواهد شد.

وی در ادامه درباره مشکلات بخشهای پایانی پروژه راه آهن اصفهان - شیراز نیز اظهار داشت: مشکلات این طرح تنها در سه کیلومتر پایانی بوده که با ساخت پل در بزرگراه صدرا و آبرزها و خاکریزها نواقص این طرح مرتفع می شود که انجام آن نیازمند اعتبار بسیار زیادی است.

وزیر راه و ترابری در طول سفر یکروزه خود به خراسان شمالی علاوه بر بازدید از کنار گذارها فاروج، شیروان و بجنورد، کلنگ احداث عملیات اجرایی باند دوم بزرگراه بجنورد - آشخانه، قطعه چهار محور بجنورد - سنخواست و محور بام دوغایی را به زمین زد.