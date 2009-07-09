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۱۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۱:۱۹

سرعت انجام پروژه های استانی باید افزایش یابد

سرعت انجام پروژه های استانی باید افزایش یابد

بجنورد - خبرگزاری مهر: وزیر راه و ترابری گفت: سرعت انجام پروژه ها در استانهایی که نسبت به شاخص کشوری در رتبه های پایین تری قرار دارند باید افزایش یابد.

حمید بهبهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خراسان شمالی افزود: با توجه به بررسی ها و مشاهدات صورت گرفته شاخصهای مختلف در استانهایی همچون خراسان شمالی باید به طور دقیق مورد مطالعه قرار گیرد و عقب ماندگی های موجود در یک زمانبندی مناسب جبران شود.

وی در بازدید از کنار گذر فاروج و مشکلات موجود در اجرای این طرح اظهار داشت: تملک اراضی به عنوان مهمترین چالش این طرح باید با تامین اعتبارات لازم برطرف شده و عملیات اجرایی این طرح با سرعت بیشتری از سر گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: مدیران و مسئولان اجرایی باید در اجرای طرحها و پروژه ها نگاهی جدید و دیدگاهی کاملا علمی داشته باشند و تفکرات نو را جایگزین دیدگاه های سنتی کنند و انجام پروژه ها در کمترین زمان ممکن را به عنوان یک اصل مد نظر قرار دهند.

وزیر راه وترابری بیان داشت: کندی اجرای اغلب پروژه ها مشکلاتی همانند تملک اراضی، تزریق مالی و همچنین عملکرد ضعیف پیمانکاران است که با نظارت بیشتر عملیات اجرایی پروژه ها تسریع خواهد یافت.

وی در خصوص راه آهن گرگان - بجنورد - مشهد گفت: با توجه به اینکه عملیات اجرایی این پروژه باتخصیصی اعتباری بالغ بر یک و 8 دهم میلیارد یورو و از محل اعتبارات ملی حداقل 10 سال به طول خواهد انجامید بنابراین برای اجرای آن با شرکتها و سرمایه گذاران خارجی وارد مذاکره شده ایم که در صورت انجام توافقات این پروژه را آغاز می کنیم.

بهبهانی در خصوص مشکلات زیست محیطی بزرگراه تهران شمال اظهار داشت: این پروژه مشکل خاصی نداشته و بحث مسائل زیست محیطی نیز با انجام مطالعات و بررسی های لازم رفع خواهد شد.

وی در ادامه درباره مشکلات بخشهای پایانی پروژه راه آهن اصفهان -  شیراز نیز اظهار داشت: مشکلات این طرح تنها در سه کیلومتر پایانی بوده که با ساخت پل در بزرگراه صدرا و آبرزها و خاکریزها نواقص این طرح مرتفع می شود که انجام آن نیازمند اعتبار بسیار زیادی است.

وزیر راه و ترابری در طول سفر یکروزه خود به خراسان شمالی علاوه بر بازدید از کنار گذارها فاروج، شیروان و بجنورد، کلنگ احداث عملیات اجرایی باند دوم بزرگراه بجنورد - آشخانه، قطعه چهار محور بجنورد - سنخواست و محور بام دوغایی را به زمین زد.

کد مطلب 908610

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