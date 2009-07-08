کاراته ایران باید درآسیا اثرگذار باشد/ پیشنهادات ایران به اتحادیه آسیا

علیرضا آهی که برای دیدار با "چانگ" راهی ماکائو شده بود پس از بازگشت به تهران با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر اظهار داشت: در چند سال اخیر این اولین بار بود که مسئولی از کاراته ایران با شخص رئیس اتحادیه کاراته آُسیا دیدار و گفتگو می کرد، پیش از این تمامی جلسات با "جزء" دبیرکل مرحوم این اتحادیه صورت می گرفت!

وی در مورد محتوای این نشست خاطرنشان کرد: در این جلسه دو ساعته پیرامون شرایط کلی کاراته ایران و موقعیت و تاثیر گذاری آن صحبت کردیم و اینکه می توانیم با حفظ و افزایش ارتباط با اتحادیه آسیا تاثیر گذاری بالایی در کاراته منطقه داشته باشیم.

سرپرست فدراسیون کاراته در مورد کسب کرسی های قبلی ایران در آسیا گفت: ایران در زمان ناظریان نایب رئیس آسیا بود که ایشان برای ریاست این اتحادیه کاندیدا شد که رای نیاورد. بعد از مدتی هم که از فدراسیون کناره گیری کرد این کرسی از ایران گرفته شد.

وی ادامه داد: بحثی که ما در این جلسه داشتیم همین موضوع بود و اینکه موقعیت و شرایط کلی ایران ایجاب می کند با اتخاذ یک دیپلماسی صحیح برای باز پس گرفتن کرسی های قبلی به خصوص نایب رئیسی آُسیا گام برداشت.

آهی در مورد پیشنهاداتی که در این جلسه مطرح شد گفت: در دیدار با رئیس و دبیرکل اتحادیه آسیا برخی پیشنهادات از جمله برگزاری کلاسهای مربیگری و داوری در ایران، تشکیل کمیته فنی کاراته آسیا، تهیه بانک اطلاعاتی جامع کاراته آسیا و نیز برگزاری جام باشگاههای آسیا را ارائه دادیم که قرار شد در جلسات بعدی بحث و بررسی شود.

وی در مورد وضعیت تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: طی دو روز گذشته مسابقات انتخابی با حضور داوران رسمی و نظارت مستقیم کادر فنی و مدیر فنی تیم های ملی برگزار شد. تلاش می کنیم تیم ملی در شرایط مناسبی ابتدا در مسابقات المپیک هنرهای رزمی نتایج خوبی کسب کند و بعد در شرایطی مناسب به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام شود.

سرپرست فدراسیون کاراته در مورد برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون گفت: ما برای ثبت نام از کاندیداها و برگزاری آماده هستیم. کما اینکه بعد از انتخابات ریاست جمهوری قرار بود که این کار انجام شود ولی اعلام شد که فعلا کاری صورت نگیرد. اکنون هم منتظر اعلام سازمان تربیت بدنی هستیم تا کار را شروع کنیم.