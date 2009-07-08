تیم بزرگسالان پینت بال کشور مرداد ماه به مسابقات جهانی می رور

عز الدین حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: این تیم با مجموع 27 ورزشکار 40 تا 90 ساله به هنگ کنگ اعزام می شوند که این مسابقات هر پنج سال یکبار بصورت المپیک در رده سنی بزرگسالان برگزار می شود.

وی در ادامه در خصوص برگزاری المپیاد ورزش کودکان در سطح کشور گفت: دومین مرحله این المپاد 29 تیرماه امسال در کرمان با حضور بیش از سه هزار نفر از کودکان مهدهای کودک استان کرمان برگزار خواهد شد.

رئیس فدراسیون ورزش های همگانی در ادامه با اشاره به برگزاری بازی های رایانه ای، بومی و محلی در هانوی ویتنام طی آبان ماه سال جاری، اظهار داشت: برنامه ریزی اعزام 17 رشته ورزشی از کشور برای این دور از مسابقات انجام شده است.

وی همچنین از برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی فوتبال دستی کشور طی ماه آینده خبر داد و بیان داشت: مسابقات انتخابی طناب کشی تیم ملی برای بانوان در مرکزی و آقایان اردبیل طی ماه آینده برگزار می شود.

هفت هزار و 400 ایستگاه ورزش در کشور وجود دارد

وی بر برنامه ریزی جهت از بین بردن فقر حرکتی در مردم و توسعه ورزش های همگانی از سوی مسئولان تربیت بدنی استانها تاکید و خاطر نشان کرد: در حال حاضر هفت هزار و 400 ایستگاه ورزشی در سطح کشور وجود دارد که در صدد جذب رایزنی با شهرداری ها جهت افزایش آنها هستیم.