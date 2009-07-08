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۱۷ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۵

گزارش خبرنگار مهر از سنگاپور/

کاروان ورزشی ایران به عنوان یازدهم دست یافت/ چین قهرمان شد

کاروان ورزشی ایران به عنوان یازدهم دست یافت/ چین قهرمان شد

نخستین دوره بازیهای آسیایی نوجوانان در شرایطی روز سه شنبه در سنگاپور به پایان رسید که چینی ها عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دادند و کاروان ورزشی کشورمان با کسب یک مدال طلا، دو نقره و سه مدال برنز به عنوانی بهتر از یازدهم دست پیدا نکرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، اولین دوره بازیهای آسیایی نوجوانان آسیا از 8 لغایت 16 تیرماه در سنگاپور برگزار شد و کاروان ورزشی کشورمان با 54 ورزشکار در هفت رشته ورزشی در این مسابقات شرکت کرد.

کاروان ورزشی ایران در این بازیها در هفت رشته ورزشی شنا، شیرجه، دوومیدانی، بسکتبال 3 به 3، فوتبال، تیراندازی و تنیس روی میز با دیگر کشورها به رقابت پرداخت.

در پایان این مسابقات 272 مدال شامل  91 مدال طلا ، 89 نقره و 92 برنز بین ورزشکاران برتر رشته های مختلف توزیع شد. در این میان چین با مجموع 52 مدال، 25 طلا، 16 نقره و 11 برنز، درجایگاه نخست اولین دوره بازی های آسیایی سنگاپور دست یافت.

کاروان ورزشی ایران نیز با یک مدال طلا، دونقره و  3 برنز ، با حضور در رده یازدهم به کار خود در نخستین دوره این بازی ها پایان داد.

جدول رده بندی کامل این مسابقات به شرح زیر است:

نام کشور

طلا

نقره

برنز

مجموع

1- چین

25

16

11

52

2-کره جنوبی

20

17

17

54

3-تایلند

11

7

2

20

4-سنگاپور

9

6

15

30

5-هنگ کنگ

5

8

5

18

6-ژاپن

5

6

4

15

7-هندوستان

5

3

3

11

8-قزاقستان

4

6

4

14

9-کویت

3

3

5

11

10-کره شمالی

1

4

4

9

11-ایران

1

3

2

6

12-چین تایپه

1

2

7

10

13-یمن

1

-

-

1

14-قطر

-

2

-

2

15-ویتنام

-

2

-

2

16-عربستان

-

1

2

3

17-سریلانکا

-

1

2

3

18-فیلیپین

-

1

1

2

19-ماکائو

-

1

-

1

20-ازبکستان

-

-

3

3

21- بحرین

-

-

1

1

22-اندونزی

-

-

1

1

23-مالزی

-

-

1

1

24- میانمار

-

-

1

1
کد مطلب 908648

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