کاروان ورزشی ایران به عنوان یازدهم دست یافت/ چین قهرمان شد

کاروان ورزشی ایران در این بازیها در هفت رشته ورزشی شنا، شیرجه، دوومیدانی، بسکتبال 3 به 3، فوتبال، تیراندازی و تنیس روی میز با دیگر کشورها به رقابت پرداخت.
در پایان این مسابقات 272 مدال شامل 91 مدال طلا ، 89 نقره و 92 برنز بین ورزشکاران برتر رشته های مختلف توزیع شد. در این میان چین با مجموع 52 مدال، 25 طلا، 16 نقره و 11 برنز، درجایگاه نخست اولین دوره بازی های آسیایی سنگاپور دست یافت.
کاروان ورزشی ایران نیز با یک مدال طلا، دونقره و 3 برنز ، با حضور در رده یازدهم به کار خود در نخستین دوره این بازی ها پایان داد.
جدول رده بندی کامل این مسابقات به شرح زیر است:
|
نام کشور
|
طلا
|
نقره
|
برنز
|
مجموع
|
1- چین
|
25
|
16
|
11
|
52
|
2-کره جنوبی
|
20
|
17
|
17
|
54
|
3-تایلند
|
11
|
7
|
2
|
20
|
4-سنگاپور
|
9
|
6
|
15
|
30
|
5-هنگ کنگ
|
5
|
8
|
5
|
18
|
6-ژاپن
|
5
|
6
|
4
|
15
|
7-هندوستان
|
5
|
3
|
3
|
11
|
8-قزاقستان
|
4
|
6
|
4
|
14
|
9-کویت
|
3
|
3
|
5
|
11
|
10-کره شمالی
|
1
|
4
|
4
|
9
|
11-ایران
|
1
|
3
|
2
|
6
|
12-چین تایپه
|
1
|
2
|
7
|
10
|
13-یمن
|
1
|
-
|
-
|
1
|
14-قطر
|
-
|
2
|
-
|
2
|
15-ویتنام
|
-
|
2
|
-
|
2
|
16-عربستان
|
-
|
1
|
2
|
3
|
17-سریلانکا
|
-
|
1
|
2
|
3
|
18-فیلیپین
|
-
|
1
|
1
|
2
|
19-ماکائو
|
-
|
1
|
-
|
1
|
20-ازبکستان
|
-
|
-
|
3
|
3
|
21- بحرین
|
-
|
-
|
1
|
1
|
22-اندونزی
|
-
|
-
|
1
|
1
|
23-مالزی
|
-
|
-
|
1
|
1
|
24- میانمار
|
-
|
-
|
1
|
1
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