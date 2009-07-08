کاروان ورزشی ایران به عنوان یازدهم دست یافت/ چین قهرمان شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، اولین دوره بازیهای آسیایی نوجوانان آسیا از 8 لغایت 16 تیرماه در سنگاپور برگزار شد و کاروان ورزشی کشورمان با 54 ورزشکار در هفت رشته ورزشی در این مسابقات شرکت کرد.

کاروان ورزشی ایران در این بازیها در هفت رشته ورزشی شنا، شیرجه، دوومیدانی، بسکتبال 3 به 3، فوتبال، تیراندازی و تنیس روی میز با دیگر کشورها به رقابت پرداخت.

در پایان این مسابقات 272 مدال شامل 91 مدال طلا ، 89 نقره و 92 برنز بین ورزشکاران برتر رشته های مختلف توزیع شد. در این میان چین با مجموع 52 مدال، 25 طلا، 16 نقره و 11 برنز، درجایگاه نخست اولین دوره بازی های آسیایی سنگاپور دست یافت.

کاروان ورزشی ایران نیز با یک مدال طلا، دونقره و 3 برنز ، با حضور در رده یازدهم به کار خود در نخستین دوره این بازی ها پایان داد.

جدول رده بندی کامل این مسابقات به شرح زیر است: