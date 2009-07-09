20 مرکز دارالقرآن کریم در سطح استان مرکزی فعال است

سید مجتبی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: این پایگاههای اوقات فراغت تابستانه متشکل از دوره های مقدماتی، عمومی و اختصاصی است و برای دانش آموزان مقاطع پیش دبستانی، دبستانی، راهنمایی و متوسطه برگزار می شود.



وی ادامه داد: دوره مقدماتی شامل سطح یک و دو، دوره عمومی شامل سطوح سه تا شش و دوره اختصاصی شامل سطوح هفت تا 10 است.



کارشناس امور قرآن و معارف اسلامی سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی عنوان کرد: در پایان هر دوره به دانش آموزان گواهینامه پایان دوره از سوی سازمان آموزش و پرورش اهدا می شود.



طباطبایی در ادامه از برگزاری مسابقات رادیویی فراگیری آموزش قرآن کریم با عنوان "نسیم انس 5" در تابستان سال جاری خبر داد و افزود: این برنامه زنده با همکاری رادیو قرآن در استان مرکزی همزمان با سراسر کشور هر روز صبح از ساعت به صورت زنده پخش خواهد شد.



وی با بیان اینکه منابع این آزمون در دارالقرآن های استان ارائه می شود، افزود: از برگزیدگان این مسابقات با اهدا کمک هزینه سفر به عتبات عالیات و جوایز نقدی و غیر نقدی تجلیل می شود.