بازیکنان تیم ملی خائن نیستند / زنگ خطر فوتبال را بشنوید

تلاش برای سربلندی ایران و به وجود آوردن لحظات شاد و زیبا برای شما از وظایف اصلی من و همبازیانم در طول این سالها بوده است اما از جهت شکستها و لحظات بدی که در ذهن شما نشاندهایم به نوبه خود از همه شما عذرخواهی میکنم و برای تک تک شما عزیزان آرزوی سلامتی و موفقیت در راه رسیدن به اهدافتان را دارم.
اولین باری که با پیراهن تیم ملی به میدان رفتم را فراموش نخواهم کرد و مدت حضورم در تیم ملی از بهترین زمان عمرم به حساب میآید. از آنجا که در عمل به جوانگرایی اعتقاد خاصی داشتهام و به همین دلیل از شرکت در بسیاری از بازیهای ملی به خاطر حضور جوانان و تجربهاندوزی آنان صرفنظر کردهام زمان را مناسب میبینم که برای همیشه از فوتبال ملی کناره گیری کرده تا این جوانان برومند و توانا در سالهای آینده افتخارات بیشماری را برای ایران به ارمغان آورند.
آرزوی موفقیت میکنم برای تیمی که همیشه عاشقانه دوستش داشتهام و برای سربلندیاش تلاش کردهام و از این به بعد عنوان هوادار و حامی بازیهای تیم ملی را دنبال خواهم کرد.
از مربیان عزیزم، بازیکنانی که در طول این سالها در تیم ملی همبازی بوده ایم و همیشه از دوستان خوب من هستند، از تمامی عزیزانی که در طول این سالها افتخار همکاری با آنها در تیم ملی را داشتهام، از مطبوعات و رسانههای ورزشی که همیشه سعی کردهام احترام متقابلی بین ما باشد از همه شما صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم.
از تک تک اعضای خانوادهام، دوستان خوبم در سراسر دنیا که همواره مرا یاری کردهاند، از همسرم و دختر عزیزم که در طول این سالها به علت حضورم در اردوها و مسابقات بیشتر اوقات را تنها بودهاند و سهم بزرگی در موفقیتهای من داشتهاند صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم و در پایان بعد از هفتهها سکوت لازم میدانم که نسبت به دو نکته اظهار نظر کرده و بعد از این هیچ اظهارنظر و مصاحبهای در مورد تیم ملی و فوتبال ایران انجام نخواهم داد.
اول آن که همه میدانیم با راه نیافتن تیم ملی به جام جهانی و حذف نمایندگان فوتبال ما از جام باشگاههای آسیا زنگ خطر برای فوتبال ایران به صدا در آمده است.
از تمامی پیشکسوتان و اهالی فوتبال که در فوتبال این مملکت زحمت کشیدهاند و دلشان برای فوتبال ایران میسوزد درخواست میکنم دست به دست هم داده و با همت و تلاش و دور اندیشی شرایطی را به وجود آورید تا فوتبال ایران به جایگاهی که استحقاقش را دارد، بازگردد و از مسوولین فوتبال کشور و افرادی که به هر نحوی در اداره فوتبال ایران نقشی دارند خواهش میکنم به جای نامهنگاری و پیگیری مسایلی که اصولا از وظایف آنها به شمار نمیرود به دنبال اجرای طرحی منظم و دقیق و دراز مدت همراه با امکانات لازم برای فوتبال ایران باشند به مانند دیگر کشورهای آسیایی که در فوتبال در حال پیشرفت هستند تا در آینده شاهد شکوفایی و درخشش فوتبال ایران در سطح آسیا و جهان باشیم.
دست خط نامه مهدی مهدوی کیا
کلام آخرم خطاب به افرادی است که بازیکنان ملی را وطنفروش خواندهاند
شما با ارائه کدام مدرک و با چه جراتی به خود اجازه میدهید در مورد بازیکنان ملی این گونه قضاوت کنید. بازیکنانی که در طول این سالها با کوچکترین چشمداشتی با تحمل اردوهای سخت و طاقت فرسا و فشارهای روحی و روانی ناشی از بازیهای مهم و سرنوشت ساز ملی و تحمل دوری از خانوادههایشان تنها به دنبال کسب افتخار برای وطن و مردمشان بودهاند و تلاش نمودهاند در تمامی مسابقات آسیایی و جهانی و لیگهای معتبر اروپایی از اعتبار ایران و فوتبال ایران دفاع کنند.
بازیکنان ملی همه این تلاشها را نکردهاند که حالا شما افراد اندک آنها را با این القاب ناشایست بخوانید. توصیه میکنم شب هنگام که سر بر بالین میگذارید کمی به شرف و وجدان فکر کنید تا فردا روز قبل از بیان هر مطلبی این دو ارزش انسانی که در وجود هر انسانی باید پیدا شود را مد نظر قرار داده و از این به بعد بازیکنان ملی را با القابی که شایسته آنهاست بخوانید.
کارنامه ما در راه به دست آوردن عزت و افتخار برای وطن و مردم دارای نمرات خوب و بد بسیاری است اما هرچه هست روشن است. از شما تقاضا دارم با ارائه نام و کارنامه خود به ما این افتخار را بدهید تا با ورق زدن کارنامه درخشان و زرین وطن پرستیتان ما نیز مقداری بر وطن پرستی خود بیفزاییم گر چه معتقدم مردم به خوبی بین ما وطنفروشان و شما وطنپرستان قضاوت خواهند کرد.
بازیکنان تیم ملی همیشه سعی کردهاند نماینده شایستهای برای مردم کشورشان باشند. از این رو در میادین جوانمردانه حضور پیدا کردهاند و تخلفات کمی را مرتکب شدهاند گر چه بسیاری از بازیها را باختهایم ولی اخلاق را فراموش نکرده ایم. در این دوره نیز تیم ما کمترین تخلفات را داشت و به عنوان کاپیتان تیم از تک تک بازیکنان متشکرم و از آنها دفاع میکنم.
لازم به ذکر است که بررسی تخلفات در بازیهای بینالمللی فوتبال فقط بر عهده فدراسیون فوتبال جهانی فیفاست و نه هیچ فرد و سازمان دیگری. با آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه ایرانیان.
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