کاهش خسارت وارده به سیستمهای برق استان مرکزی

داوود عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در سال گذشته کل ترانس سوختگی در سیستم برق‌‌ رسانی این شرکت به 46 دستگاه رسید که این رقم در سال قبل از آن 72 دستگاه بوده است.

وی بیان کرد: کل مشترکان خسارت دیده در سال گذشته 317 مشترک بوده است که از این تعداد 211 نفر تاکنون خسارت خود را از بیمه دریافت کرده‌اند.

عابدی اضافه کرد: 106 نفر به دلیل نقص فنی و یا تکمیل نکردن پرونده خود هنوز موفق به دریافت خسارتهای وارده نشده‌اند که این تعداد پس از رفع نواقص پرونده خسارتهای خود را دریافت خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با اشاره به اینکه در سال گذشته قطعی بدون برنامه برق در استان 26 درصد کاهش داشته است، بیان داشت: قطعی‌های بدون برنامه فیدرهای 20 کیلوولت استان بالغ بر سه هزار و 832 مورد بوده است که این کاهش در قطعی‌ها سبب کاهش 14 درصد انرژی توزیع نشده را نسبت به سال قبل از آن نشان می‌دهد.

وی بیشترین خاموشی‌ها در سال گذشته را مربوط به انشعابات فشار ضعیف و متوسط عنوان کرد و افزود: نتایج بررسی‌ها از قطعی‌های صورت گرفته در دو ماه اخیر بیانگر افزایش تعداد انشعابها بوده که این موضوع ناشی از وضعیت جوی است.

عابدی پیک ‌سایی روی چاه‌های آب و خروج آنها در ساعات پیک بار را مهم دانست و خاطرنشان کرد: کاهش مصرف در این بخش می‌تواند در صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی در استان موثر باشد.