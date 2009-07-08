سیستم ارسال پیامک تلفن همراه همچنان قطع است

به گزارش خبرنگار مهر، قطعی مجدد این سیستم ارسال پیامک تلفن همراه در حالی رخ می دهد که پیش از این و همزمان با برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، سیستم ارسال پیامک تلفن همراه قطع شد.

در همین رابطه روز گذشته مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با اظهار بی اطلاعی از قطع شدن SMS در خصوص مشکل فنی ارسال چندین باره هر پیامک در روزهای اخیر به خبرنگار مهر گفته بود: این مشکل برای مشترکان اشکالی را ایجاد نمی کند و از مشترکان هزینه یک SMS دریافت خواهد شد.

داود زارعیان ضمن اظهار بی اطلاعی از قطعی SMS از روز گذشته توضیحاتی را در خصوص ارسال چندین باره هر پیامک در روزهای گذشته ارائه کرد و گفت: به دلیل قطعی 20 روزه سیستمها می بایست کامنتهای جدیدی برای نرم افزار تعریف می شد از این رو در برخی از مناطق اختلالاتی در سیستمهای SMS ایجاد و منجر به این شد که برخی از پیامکها چندین بار به مشترک ارسال شود.

این اظهارات در حالی از سوی زارعیان مطرح می شود که بنا بر اعلام مقامات رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قطعی سیستم ارسال پیامک تلفن همراه روزانه بیش از یک میلیارد و 200 میلیون تومان هزینه روی دست دولت می گذارد. ضمن آنکه بسیاری از امور ارتباطی شهروندان به دلیل قطعی این سیستم مختل شده است.

به گفته کارشناسان مخابرات این مسئله سبب شده ارتباط بیش از 31 میلیون مشترک اپراتور اول، 14میلیون مشترک ایرانسل و نیز مشترکان تالیا و افرادی که از این وسیله ارتباطی به صورت انبوه استفاده می کنند، مختل شود. آنها برآوردهای قابل توجهی را در خصوص ضرر قطعی سیستم پیامک مطرح می کنند.

برخی آمارها نشان می دهد که در شرایط معمولی روزانه بیش از 60 میلیون پیامک توسط مشترکین تلفن همراه در تهران ارسال می شود.