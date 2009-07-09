بهسازی سالن اصلی جودو و کشتی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در حال اجراست

فرزاد آقابیک در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار د اشت: به دلیل میزبانی سالن بهشتی مشهد در سه رشته جودو، کشتی فرنگی و آزاد مجبور شدیم تغییرات خاصی را برای این سالن پیش بینی کنیم که پس از آماده سازی طرح آن، از بهمن ماه سال گذشته عملیات بهسازی و تجهیز این سالن آغاز شد.

وی گفت: تاسیسات و تجهیزاتی که برای این سالن در نظر گرفته شده است در سطح استانداردهای جهانی است و از این حیث این سالن در کل استان خراسان رضوی بی نظیر خواهد بود.

رئیس کمیته فنی و تجهیزات ستاد بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در خصوص زمان اتمام پروژه بهسازی سالن بهشتی مشهد عنوان کرد: قبل از بازدید ناظران فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی در 25 مرداد ماه سال جاری پیشرفت این عملیات به مرز 85 درصد خواهد رسید و 15 درصد بقیه آن تا نزدیکی مسابقات تکمیل خواهد شد که شامل بعضی مسایل خاص از جمله زیبا سازی است.

آقا بیک با بیان اینکه عملیات بهسازی استادیوم فوتبال ثامن مشهد آغاز شده است، خاطرنشان کرد: به دلیل برگزاری بازیهای تیم ملی فوتبال ایران در استادیوم فوتبال ثامن مشهد تسهیلات ویژه ای را نیز برای این ورزشگاه اندیشده ایم و برای این منظور کار عملیاتی آن آغاز شده که درمرحله اول اتاق تست دو پینگ آن در حال بهسازی و آماده سازی است.

وی در خصوص سالنهای میزبان در این رقابتها گفت: سالن بهشتی به عنوان سالن اصلی میزبان رشته های جودو و کشتی فرنگی و آزاد است و سالن باستانی آستان قدس رضوی میزبان برگزاری رقابتهای این رشته است ضمن این که سالنهای چمران، خانه کشتی و باغبانباشی به عنوان سالنهای تمرینی و رزرو مشخص شده اند.