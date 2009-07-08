به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهوری در بخشی از سخنانش درباره مسائل فرهنگی گفت: در حوزه فرهنگ کارهای زیادی انجام شده است که من از همه تشکر می‌کنم اما این کارها به ویژه در حوزه هنر در حد انتظار من نبود. البته کارهایی هم در حوزه فرهنگ انجام شده که مورد تایید من نبوده است و قبلا در این زمینه به وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی تذکر داده ام.

وی با انتقاد از برخورد پلیسی با مردم افزود: من با برخورد پلیسی با متن مردم مخالفم. خصوصا با پلیسی کردن حوزه فرهنگ و فضای فرهنگی و اجتماعی مخالفم. حل مسائل فرهنگی و اجتماعی فقط از طریق فرهنگی میسر است و من اجازه ادامه این برخوردها را نخواهم داد و اگر مشکلی پیش آمد با مردم در میان می‌گذارم.

رئیس جمهوری ادامه داد: انتخابات تمام شده است و بحث‌های من انتخاباتی و تبلیغاتی نیست. من اعتقادات و باورهای خودم را با مردم مطرح می‌کنم. ‌آزادی‌های اجتماعی یک اصل است، در کشور ما آزادی وجود دارد و ما باید در چارچوب قانون در همه بخش‌ها آزادی را توسعه بدهیم، جامعه بدون آزادی خواهد مرد و کمال فردی و اجتماعی بدون آزادی غیرممکن است.

احمدی‌نژاد درباره تغییرات احتمالی در کابینه دهم گفت: ساختار دولت باید متناسب با نیاز امروز تغییر کند. من عملکردها، شرایط، برنامه‌ها و نیازها را بررسی کرده‌ام. تغییرات دولت قابل توجه خواهد بود. ‌ما نیاز به تجدید آرایش تیم دولت داریم و باید آن را تکمیل بکنیم. باید ظرفیت‌های جدیدی ایجاد کنیم و خودمان را برای این دوره جدید که سرشار از کار و نشاط بالاتر است، آماده بکنیم.

وی افزود: بعضی از همکاران من خیلی خوب کار کردند و توانایی و آمادگی ادامه کار در دوره جدید را دارند، اما برای دوره جدید که کار و تلاش، وسعت و عمق بیشتر و سطح بالاتر پیدا می‌کند، توانایی ندارند. بعضی‌ها هم در حد انتظار مردم کار نکرده‌اند.