بحران خاورمیانه بدون اعطای حقوق ملت فلسطین حل و فصل نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، میشل سلیمان با تاکید بر اینکه بحران خاورمیانه بدون دستیابی ملت فلسطین به حقوق خود حل و فصل نخواهد شد، ابراز امیدواری کرد که انگلیس رژیم صهیونیستی را برای اعطای حقوق فلسطینی ها به ویژه حق بازگشت آوارگان فلسطینی تحت فشار قرار دهد.

رئیس جمهور لبنان با اعلام اینکه راه حل بحران خاورمیانه باید با پایبندی به طرح صلح عربی آغاز شود، گفت: اوضاع قانونی، سیاسی و زیرساخت های لبنان اجازه اسکان 400 هزار آواره فلسطینی و تامین زندگی با عزت برای آنها را نمی دهد و این در شرایطی است که مردم لبنان در جستجوی زندگی بهتر به خارج از کشور مهاجرت می کنند.

هیئت پارلمانی انگلیس نیز بر حمایت لندن از ارتش لبنان تاکید و ابراز امیدواری کرد که همکاری نظامی در سطح تبادل اطلاعات در سطوح عالی میان دو کشور انجام شود.

"فرانسیس گای" سفیر انگلیس در بیروت نیز در این دیدار حضور داشت.