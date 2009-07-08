نشست جی هشت؛ آزمونی دشوار برای باراک اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز، در سه ماه گذشته این دومین اجلاس اقتصادی است که "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا در آن شرکت می کند.

به نوشته این روزنامه، در گذشته اقتصاد آمریکا به عنوان موتور اقتصادی جهان محسوب می شد و بر همین اساس هم اکنون جهان منتظر تصمیم مناسب آمریکا برای خارج شدن از وضعیت بحرانی فعلی است.

به رغم روابط مناسب سیاسی میان کشورهای حاضر در نشست جی هشت، اما رهبران دیگر کشورهای جهان در برابر هر گونه سیاستی که منجر به تحرک اقتصاد جهانی شود مقاومت می کنند و این بیشتر به دلیل سیاست خاص اوباما برای تمرکز بر روی امنیت غذا به جای پرداختن به موضوعاتی چون افزایش نرخ بیکاری و همچنین افزایش هزینه هاست.

و بر همین اساس، اوباما در نشست جی هشت کار بسیار دشواری را برای متقاعد کردن رهبران دیگر کشورها در مورد اطمینان از ارزش دلار و امنیت سرمایه گذاری در آمریکا، پیش رو دارد و این در حالی سات که چین و بسیاری از کشورهای دیگر در حال حاضر اطمینانی به بازارهای آمریکا ندارد.

اوباما در حالی به دومین نشست اقتصادی خود در سه ماه گذشته می رود که در نشست اول که در ماه آوریل در لندن برگزار شد، توانست حمایت کشورهای حاضر در نشست را کسب کند.

اما علاوه بر مسائل ذکر شده در نشست جی هشت موارد دیگری چون پیگیری مذاکرات نشست دوحه درباره سازمان تجارت جهانی مورد بررسی قرار می گیرد. این سازمان خواهان به حداقل رسیدن موانع موجود در امر صادرات کالا در سراسر جهان است. اما رسیدن به این هدف امری مشکل است زیر هر کدام از کشورها قوانین و تعرفه های خاص خود را در امر صادرات و واردات کالا دارند و این قوانین میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اغلب مشکل ساز می شود. از همین رو از بین بردن اختلاف نظر کشورها درباره خواسته های سازمان تجارات جهانی یکی از آزمونهایی است که اوباما در آن مورد آزمایش قرار می گیرد.

علاوه بر این، موضوع پیمان کیودو و تعهدات کشورهای صنعتی درباره تلاش برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای از جمله دی اکسید کربن از دیگرمواردی است که اوباما باید حسن نیت خود را درباره آن نشان دهد زیرا امریکا تا کنون به هیچ یک از تعهدات خود در خصوص تولید آلاینده های محیط زیست عمل نکرده است.