10 هزار دانشجوی پیام‌ نور کهگیلویه و بویراحمد بدون یک متر فضای آموزشی

رئیس دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویراحمد در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، اظهار داشت: مشکل عمده و مهم این دانشگاه، نداشتن فضای آموزشی ملکی، پراکندگی واحدهای آموزشی استیجاری و سرگردانی دانشجویان است.

علی خرامین بیان داشت: ساختمان آموزشی دانشگاه در یاسوج، ساختمانی استیجاری است که در خارج از شهر قرار دارد ضمن آنکه این مکان در شان دانشگاه نیست.

وی افزود: در شهر سی سخت نیز دانشگاه در یک مدرسه قرار دارد به طوریکه در یک طبقه از ساختمان، مدرسه ابتدایی و در طبقه دیگر دانشگاه پیام نور مشغول فعالیت است.

وی عنوان کرد: واحد پیام نور در شهر باشت نیز با یک دبیرستان هم شیفت است ضمن آنکه در سایر واحدها نیز در ساختمانهای استیجاری قرار داریم.

خرامین اظهار داشت: فضاهای کنونی دانشگاه استاندارد نیست و مشکلات زیادی را در این خصوص ایجاد کرده است به طوریکه ترم گذشته در یاسوج، سه بار مکان امتحان دانشجویان را جابجا کردیم.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این دانشگاه پیام نور استان در زمینه امکانات ورزشی و آزمایشگاههای علمی نیز با مشکل مواجه است.

این در حالی است که به گفته رئیس دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویراحمد در مهر ماه سال جاری و آغاز سال تحصیلی جدید، تعداد رشته های این مرکز از 67 رشته به 127 رشته افزایش می یابد و بر این اساس این دانشگاه پذیرای سه تا چهار هزار دانشجوی جدید الورود خواهد بود.

اما تا چه اندازه دستورالعمل رئیس جمهور مبنی بر در اختیار قرار دادن امکانات بدون استفاده دستگاهها اجرایی به دانشگاه پیام نور در این استان تحقق یافته است؟ خرامین در این خصوص می گوید: در این استان دستگاههای اجرایی کمترین همکاری را با دانشگاه پیام نور داشته اند.

وی بیان داشت: بسیاری از سازمانها در این استان ساختمانهای خالی و امکانات بلا استفاده دارند اما آنها را در اختیار دانشگاه قرار نمی دهند.

وی تاکید کرد: مسئولان باید بدانند دانشگاه پیام نور برای خدمت به مردم و رفع محرومیت استان شروع به فعالیت کرده است و بر این اساس باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

خرامین همچنین ضمن تشکر از مساعدت برخی مسئولان سیاسی استان گفت: امسال چهار میلیارد تومان برای ساخت و ساز به دانشگاه پیام نور استان اختصاص یافت که با مشخص شدن زمین، ساخت و ساز فضاهای آموزشی در تمام دانشگاهها شروع خواهد شد ضمن آنکه سه سالن ورزشی در سه شهر استان در دست احداث است.

رئیس دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویراحمد همچنین از تاسیس دو واحد دانشگاهی در شهرهای مارگون و لنده خبر داد و گفت: تعداد واحدهای دانشگاهی پیام نور در این استان به هشت واحد افزایش یافت.

اما چرا دانشگاه پیام نور استان در حالیکه فضای آموزشی ندارد اقدام به افزایش واحد های خود می کند؟ خرامین در این خصوص اظهار داشت: یکی از مشکلات استان در گذشته این بوده است که فکر می کردیم چون امکانات نداریم نباید دانشجو داشته باشیم.

وی افزایش واحدهای دانشگاهی پیام نور در استان را در راستای عدالت آموزشی عنوان کرد و گفت: نمی توان بچه های مناطق محروم را به دلیل فقر از دانشگاه محروم کرد.

خرامین تصریح کرد: بالغ بر 35 درصد دختران منطقه محروم مارگون در شهرستان بویراحمد، به دلیل عدم امکان تحصیل در شهرهای دیگر، ترک تحصیل می کنند.

وی عنوان کرد: افزایش دانشجو در این دانشگاه باعث شد بودجه دانشگاه از یک میلیارد و 900 میلیون تومان در سال گذشته به چهار میلیارد و 250 میلیون تومان در سال جاری افزایش یابد.