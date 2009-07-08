افزایش 10 تا 20 درصدی شهریه مدارس غیر دولتی



به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علی احمدی روز دوشنبه در حاشیه بازدید از مرکز تربیت معلم شرافت در جمع خبرنگاران با اعلام یان خبر افزود: در موارد استثنایی نیز امکان افزایش شهریه تا 20 درصد نیز وجود دارد که باید از وضعیت بسیار مناسبی برخوردار باشند.

علی احمدی در پاسخ به این سئوال که با مدیران متخلفی که شهریه اضافی می گیرند چه برخوردی می کنید، اظهار کرد: تعدادی از مدارس پرآوازه هستند که متقاضیان زیادی هم دارند که ممکن است همین موضوع باعث بروز تخلفاتی در آنها شود، که ما نیز در صورت دریافت شکایت از مردم با آنها برخورد می کنیم.

تحصیلات تکمیلی در دانشگاه فرهنگیان

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ارتقای سطح دانش و مهارتهای فرهنگیان یکی از برنامه های اصلی دولت است گفت: به همین دلیل در طول یک سال گذشته وضعیت مراکز تربیت معلم را ارتقا دادیم و بخشی از آموزشکدههای فنی را به تربیت دبیر فنی تبدیل کرده ایم.

وی ادامه داد: همچنین با موافقت رئیس جمهور و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاه بزرگ فرهنگیان اففتاح خواهد شد که هم اکنون نیز ترکیب هیئت امنای آن مشخص شده است و در نوبت هستیم که اساسنامه آن را در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی کنیم.

وزیر آموزش و پرورش درباره الویت تحصیلی در این دانشگاه نیز اظهار کرد: الویت رشته ها تحصیلی در این دانشگاه با تحصیلات تکمیلی همچون دانشگاه تربیت مدرس خواهد بود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه تکلیف مراکز تربیت معلم با افتتاح دانشگاه فرهنگیان چه خواهد شد، گفت: در شورای انقلاب فرهنگی پیشنهاد شد که عنوان مراکز تربیت معلم از روی آن برداشته شود و این دانشگاهها مانند سایر دانشگاهها دانشجو بپذیرند.

علی احمدی تعامل و ارائه پیشنهاد با سایر دستگاهها برای ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل را یکی از تلاشهای این وزارتخانه برای ارتقای تحصیلی معلمان عنوان کرد و افزود: با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری اگرچه مزایایی برای فرهنگیان ایجاد شد اما امکان ماموریت تحصیلی از آنها گرفته شد.



وی افزود: ما نیز در برنامه پنجم توسعه به مجلس پیشنهاد کردیم که امکان ماموریت تحصیلی برای دستگاههای دولتی آموزشی همچون وزارت بهداشت، علوم و آموزش و پرورش فراهم شود.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت کامل اجرا شده است یا نه؟ گفت: بخش عمده این قانون و فصل دهم آن که مربوط به حقوق و مزایا می شود برای کلیه کارکنان دولت که مشمول قانون بوده اند، از اول اردیبهشت اجرا شده است.

علی احمدی اظهار کرد: برخی از موارد نیز باقی مانده که باید در ادامه به آنها پرداخت که از جمله می توان به حق بهره وری اشاره کرد که سازمانها می توانند از محل صرفه جویی منابع و تجدید ساختار اداری، به حساب کارمندانشان واریز کنند.

قیمت کتابهای درسی نسبت به سال گذشته 50 درصد کاهش یافت

وزیر آموزش و پرورش درباره قیمت کتابهای درسی در سال تحصیلی 89-88 گفت: امسال با یارانه ای که دولت به این بخش تخصیص داده است، قیمتها کمتر از آنچه که پشت جلد درج می شود، خواهد بود و به عبارت دیگر فروشندگان کتاب باید نصف آنچه که اعلام می شود از دانش آموزان هزینه دریافت کنند.

وی ادامه داد: بخش نامه فروش کتاب را ابلاغ می کنیم.

هرجا که وظیفه ام باشد خدمت می کنم

علی احمدی درباره ادامه حضور خود در دولت دهم نیز گفت: رئیس جمهور در این باره اختیار دارند و ما نیز سرباز جمهوری اسلامی ایران هستیم و هرجا که وظیفه ما باشد خدمت خواهیم کرد.

ادغام وزارت علوم و آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر ادغام دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش گفت: همه ما در دولت معتقدیم که تشکیلات قوه مجریه گسترده است و باید آن را کوچک کرد اما اینکه کدام وزارتخانه باید در هم ادغام شوند نیاز به کار کارشناسی دارد.

وی ادامه داد: وظیفه اصلی آموزش و پرورش تربیت دانش آموزان با حفظ استانداردهای علمی است و بنابراین اگر ادغامی باید صورت گیرد، این نهادهای دیگر هستند که باید با آموزش و پرورش همراستا شوند و ادغام دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش در مرجه بعدی قرار دارد.