سرانجام حذف کنکور کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد/ مذاکره با ستاد کل نیروهای مسلح

عبدالله جاسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: قانونی برای حذف آزمون کاردانی به کارشناسی نداریم و در مورد کارشناسی پیوسته هم قانون این است که تا سال 90 حذف شود و اگر ما نتوانیم این کار را تا سال 90 انجام بدهیم لازم است که مجلس متممی برای این قانون به تصویب برساند.

وی اضافه کرد: در مورد حذف آزمون کاردانی پیوسته بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی که در کمیته مربوط به آزمون تصویب شد مشکلی برای حذف نداریم و تنها اشکالی که وجود دارد این است که باید با ستاد نیروهای مسلح هماهنگی شود چون به ما اعلام کرده اند افرادی که مشکل سربازی داشته باشند نمی توانند بدون آزمون معاف شوند.

رئیس دانشگاه آزاد ادامه داد: در حال حاضر مکاتباتی میان وزارت علوم و ستاد کل نیروهای مسلح صورت گرفته است که این مسئله حل شود. در صورت ایجاد توافق اجرای قانون مجلس هیچ مشکلی نخواهد داشت.