تولید 246 میلیون شاخه گل شاخه ای در استان مرکزی

مسلم پورقاسمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: همچنین پنج میلیون و 55 هزار گل آپارتمانی، دو میلیون و 961 هزار و 500 گل درختچه ای و زینتی، 591 میلیون گل فصلی و نشایی و 79 میلیون گل پیازی در استان تولید شده است.

وی اضافه کرد: این تعداد گل در سطح زیر کشت هزار و 79 هکتار تولید شده است.

وی در ادامه به تولید بیش از یک میلیون و 100 هزار شاخه گل لیلیوم در شهرستان خمین در سال جاری خبر داد و گفت: این میزان گل در سطح سه هکتار گلخانه این شهرستان تولید و به بازار عرضه شده است.

پورقاسمیان اظهار داشت: گل‌های تولید شده به بازار تهران و استان ‌های همجوار صادر شده است و 15درصد گل لیلیوم تولید این شهرستان نیز به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می ‌شود.

وی با تاکید بر اینکه 15 فرصت شغلی با تولید این نوع گل در خمین ایجاد شده است، گفت: سالانه بالغ بر 93 میلیون شاخه گل بریده در ارقام گلایول، شب‌ بو، رز، میخک و لیلیوم در این شهرستان تولید می ‌شود.

وی تصریح کرد: شهرستان خمین بعد از محلات مقام دوم تولید گل و گیاهان زینتی در استان مرکزی را به خود اختصاص داده است.

پورقاسمیان در ادامه با اشاره به مجهز شدن بیش از 80 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان دلیجان به آبیاری تحت فشار گفت: به منظور استفاده بهینه از آب در بخش کشاورزی در سال گذشته نیز 81.5 هکتار از اراضی کشاورزی دلیجان مجهز به این سیستم شد.

وی اضافه کرد: با اجرای این سیستم راندمان آبیاری در این اراضی از 40 درصد به 70 درصد افزایش یافته است و حدود 300 هزار متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی شده است.

وی اظهار داشت: کل اراضی تحت پوشش آبیاری تحت فشار این شهرستان در سال گذشته بالغ بر 800 هکتار و مقدار اراضی توسعه یافته به دلیل اجرای طرح حدود 400 هکتار بوده که 3.5 میلیون متر مکعب صرفه جویی در پی داشته است.