توجه به "فرش" توجه به پیشینه تاریخی و هویتی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، فرخ مسجدی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی موزه فرش آذربایجان، هنر فرش و قالی بافی را از جمله موارد تاثیر گذار بر تحولات فرهنگی معرفی کرد و گفت: با توجه به اهمیت صنعت گردشگری در دنیای امروز هنرهایی مانند قالی بافی می توانند به عنوان وزنه هایی مهم و اثرگذار در توسعه گردشگری ایفای نقش نمایند.

وی تصریح کرد: گردشگری صنعتی سبز و پاک است و باید از تمام پتانسیل های موجود برای گسترش آن بهره بگیریم.

به گفته مسجدی، استان آذربایجان شرقی با توجه به اقلیم مناسب و هوای دلپذیر و همچنین دارا بودن جاذبه های تاریخی و فرهنگی و هنری مختلف و متنوع، می تواند به مقصد مناسبی برای گردشگران تبدیل شود و از این رهگذر استان ما و کشور عزیزمان آنچنان که شایسته است شناخته و معرفی گردد.

وی در پایان سخنانش، قرار گرفتن مراسم کلنگ زنی موزه فرش آذربایجان را در میان اعیاد شعبانیه موجب خوشنودی و امیدواری دانست و گفت: به لطف خدا عملیات اجرایی موزه هم به سرعت پایان خواهد یافت و شاهد ارائه خدمات مناسب به فعالان این عرصه و علاقمندان خواهیم بود.

موزه فرش آذربایجان در زمینی به مساحت 6500 متر مربع توسط مسئولان استان کلنگ زنی گردیده و عملیات اجرایی ساخت موزه به زودی آغاز خواهد گردید.