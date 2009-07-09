8365 اصله درخت در کرمان قطع شد/نارونهای کرمان در معرض نابودی

علی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طی چند سال گذشته به دلیل هجوم آفت سوسک چوب خوار نارون به درختان سطح شهر کرمان بسیاری از درختان نارون فضای سبز به این آفت آلوده شده اند.

وی افزود: سال گذشته نیز آفت چوب خوار به درختان نارون کرمان حمله کرد که دلیل هجوم این آفت ضعیف شدن درختان نارون بود.

بابایی با اشاره به قطع هشت هزار و 365 اصله درخت نارون به دلیل آلودگی به این آفت طی سال گذشته، افزود: درختهایی که درصد آلودگی بالا داشتند قطع شدند اما تا آنجا که امکان داشت برای مقابله با این آفت و نجات درختان تلاش کردیم و تقریبا 20 تا 30 درصد توانستیم با این آفت مبارزه کرده و تعدادی از درختان را نجات دهیم.

وی افزود: از مجموع درختان قطع شده در مناطق چهارگانه شهر کرمان حدود 60 درصد از این درختان به دلیل حمله آفت سوسک چوب خوار قطع شدند و بقیه به دلایل دیگر از جمله تعریض خیابانها و معابر و خشکیده شدن درختان بوده است.

وی با اشاره به اینکه درختهای قطع شده پس از انتقال به خارج از شهر سوزانده شده اند، گفت: این آفت بسیار مقاوم است و از آنجایی که از داخل به تنه درخت حمله می کنند تقریبا غیرقابل کنترل و مبارزه است و در هیچ جای دنیا راه مبارزه خاصی برایش پیدا نشده است.

بابایی افزود: سوسک چوب خوار در هر دفعه تخم گذاری 200 تخم در تنه درخت می گذارد به همین دلیل میزان گسترش این آفت نیز بسیار بالا است.

وی تاکید کرد: اگر قرار شود درختی قطع شود کمیته ای متشکل از شهردار و چند تن از کارشناسان فضای سبز وجود دارد که در آن به بررسی علت قطع درختان می پردازند و در صورتی که درختی قطع شود سازمان پارکها موظف است به جای هر درخت قطع شده حداقل 100 اصله درخت بکارد.

وی در زمینه درختان جایگزین نارونهای کرمان گفت: درختان جایگزین شده زبان گنجشک، توت، کاتوزا و زیتون تلخ هستند که به جای درختان قطع شده کاشته شده اند.

سعی شده در تمام مکانهایی که درختان نارون قطع شده تحت پوشش کاشت درختان جایگزینی قرار گیرند.

در سال جاری نیز قطع درختان نارون همانند سالهای گذشته همچنان در کرمان ادامه دارد و این درحالی است که اکثر پوشش گیاهی شهر کرمان را به دلیل شرایط اقلیمی مناسب رشد و تناسب محیطی نارون ها تشکیل می دهند.

جدا از این مسئله که آیا راهی برای مقابله با این آفت وجود دارد یا خیر سئوال اینجاست که چرا درختان چند ساله و کهنسال کرمان به این آفت دچار شده اند هرچند که جواب این سئوال باید توسط مسئولان وقت سازمان پارکها و فضای سبز کرمان داده شود.