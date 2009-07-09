اخبار کوتاه ورزشی از آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، پتروشیمی تبریز برای دومین بار عازم تور بین المللی هایلگ چین می شود. این تیم 21 تیرماه عازم تور بین المللی چین هایلگ خواهد شد.

تیم پتروشیمی تبریز در حالی 21 تیر ماه برای دومین سال متوالی عازم تور بین المللی چین هایلگ می شود که حسین عسگری کاپیتان تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان با بهبودی نسبی این تیم را در این تور همراهی خواهد کرد .

حسین عسگری، قادر میزبانی، احد کاظمی، حسین جهانبانیان، مهدی سهرابی، مهدی فریدی و آندری میزاروف رکابزنان این تیم را تشکیل می دهند و کاظم خاتون آبادی به عنوان سرمربی و دلبری به عنوان سرپرست این تیم را همراهی خواهند کرد .

تور بین المللی چین هایلگ در 9 مرحله برگزار می شود که رکابزنان پتروشیمی 21 تیرماه تهران را به مقصد چین ترک و از 25 تیرماه مسابقات خود را آغاز خواهند کرد .

رکابزنان پتروشیمی تبریز سال 2008 در اولین حضور خود در تور بین المللی چین هایلگ به عنوان قهرمانی در بخش تیمی رسیدند.

تبریز میزبان رقابتهای شطرنج ایرانیان

تبریز میزبان مرحله نخست رقابتهای شطرنج سومین دوره المپیاد ایرانیان خواهد بود.

حسین فرید احمدی نیا، رئیس هیئت شطرنج آذربایجان شرقی با اعلام این خبر گفت: از روز جمعه 19 تیر ماه تبریز میزبان مرحله نخست رقابتهای شطرنج سومین دوره المپیاد ایرانیان در رده سنی زیر 20 سال پسران در خانه شطرنج خواهد بود.

وی افزود: مرحله نخست رقابتهای شطرنج سومین دوره المپیاد ایرانیان در رده سنی زیر 20 سال پسران از 19 تا 23 تیرماه با حضور 30 استان در هفت دور به روش سوئیس تیمی برگزار خواهد شد.

وی در ادامه عنوان کرد: مرحله اول این رقابتها با حضور 180 مهره به دست در تبریز برگزار خواهد شد و پس از پایان رقابتها در تبریز 10 تیم برتر این رقابتها در بهمن ماه سال جاری در شهر تبریز میزبان مرحله نهائی و دوم را برگزار می کنند تا چهره قهرمان مشخص شود.

تبریز میزبان رقابتهای والیبال قهرمانی جوانان کشور

فرج اله فرج الهی، رئیس هیئت والیبال آذربایجان شرقی اظهار داشت: مرحله مقدماتی رقابتهای والیبال قهرمانی جوانان کشور منطقه 2 به میزبانی تبریز برگزار خواهد شد و سعی داریم میزبانی شایسته در این دوره از رقابتها همچون گذشته باشیم.

وی افزود: مرحله مقدماتی والیبال قهرمانی جوانان کشور در 4 منطقه برگزار خواهد شد که در منطقه 2 به میزبانی تبریز تیمهای اردبیل، آذربایجان غربی، گیلان، زنجان، قزوین، کرج و کردستان حضور دارند.

وی یادآور شد: مرحله مقدماتی رقابتهای والیبال قهرمانی جوانان کشور منطقه 2 به میزبانی تبریز از 25 تیر ماه برگزار و تیمهای مازندران و تهران جایگزین کرج و کردستان شده اند.

فرج الهی در خصوص محل رقابتها نیز بیان داشت: این رقابتها به میزبانی سالن شهید صمد اقدمی تبریز برگزار خواهد شد.

مهران الف قهرمان رقابتهای بدنسازی بادی کلاسیک باشگاههای آذربایجان شرقی

رقابتهای بدنسازی بادی کلاسیک باشگاههای آذربایجان شرقی با قهرمانی تیم مهران الف با 46 امتیاز اول شد و تیم کوین با 19 امتیاز دوم شد.

رقابتهای بدنسازی بادی کلاسیک باشگاههای آذربایجان شرقی بر اساس قد در چهار رشته برگزار و پس از تیمهای مهران الف و کوین تیمهای نام آوران و نیروتن با 16 امتیاز به طور مشترک سوم شدند.

در رقابتهای انفرادی نیز در دسته 165- جواد مصقعی، در دسته 170 یوسق رجبی، دسته 175 سید حامد حسینی، دسته 175+ علی ذبحی اول شدند.

تنیسور تبریزی در مرحله یک هشتم نهائی رقابتهای تنیس زیر 13 سال سوریه

سحر نجعی تنیسور ارزنده تبریزی و قهرمانان تنیس دختران کشور از ایران اسلامی با برتری برابر رقبای خود به مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای تنیس دختران زیر 13 سال ITF سوریه صعود کرد.

رقابتهای تنیس دختران زیر 13 ساله های ITF از 12 تا 19 تیر در شهر دمشق برگزار می شود و سحر نجعی تنیسور ارزنده تبریزی با برتری برابر دو تنیسور لبنانی به این مرحله پا گذاشته است.

آذربایجانشرقی نائب قهرمانی رقابتهای آمادگی جسمانی قهرمانی بانوان شمالغرب کشور

رقابتهای آمادگی جسمانی قهرمانی بانوان شمالغرب کشور مرحله رفت در آستارا با نایب قهرمانی تیم بانوان آذربایجانشرقی متشکل از ساناز جوادی، طنار جبارزاده، هدی فیروزی و بهناز فرج زاده پایان یافت.

در این دوره از مسابقات تیم میزبان استان گیلان در رده نخست ایستاد و تیم زنجان سوم شد.

مرحله برگشت رقابتهای آمادگی جسمانی قهرمانی بانوان شمالغرب کشور نیمه دوم سال 88 برگزار و تیمهای اول تا سوم مجموعه دور رفت و برگشت به رقابتهای دسته اول، دسته دوم و دسته سوم قهرمانی آمادگی جسمانی بانوان کشور راه خواهند یافت.